Plusieurs photographies de soldats australiens buvaient de l’alcool à partir d’un membre artificiel ont été publiées en décembre et sont devenues des démonstrations graphiques d’une faute grave présumée de la part des troupes australiennes stationnées en Afghanistan. Cependant, il semble maintenant que le rituel macabre de consommation d’alcool, qui aurait eu lieu dans un bar souterrain situé dans une base militaire australienne en Afghanistan, était beaucoup plus répandu qu’on ne le pensait auparavant.

L’un des soldats liés à l’histoire, Ben Roberts-Smith, poursuit trois médias australiens – l’Age, le Sydney Morning Herald et le Canberra Times – pour diffamation sur des rapports de 2018 qui détaillent les crimes de guerre présumés auxquels il a participé. aux rapports contestés, la jambe était « souvenir » d’un civil afghan qui avait été tué par balle par Ben Roberts-Smith en 2009.

Les avocats du soldat ont affirmé que le membre appartenait à un combattant taliban et que Roberts-Smith ne lui avait pas tiré dessus. De plus, Roberts-Smith n’a jamais bu de la jambe prothétique et a trouvé l’idée de prendre la fausse partie du corps en souvenir « répugnant, » sa plainte indique.

Mais avec le début de l’affaire la semaine prochaine, les avocats de Roberts-Smith ont déclaré à la Cour fédérale qu’ils avaient du mal à respecter le délai pour répertorier toutes les photographies incluses comme preuves.

« Nous ne pouvons pas faire cela pour des centaines d’images de soldats buvant à la jambe – c’est trop onéreux, c’est trop long » Matthew Richardson, l’un des avocats, a déclaré au tribunal lors d’une audience préliminaire, cité par les médias.

Selon les rapports, le membre artificiel est devenu un trophée convoité des soldats australiens. Il aurait été monté sur une plaque en bois, à côté d’une croix de fer – une décoration militaire utilisée dans l’Allemagne impériale et nazie. L’affichage aurait été sous-titré avec « Das Boot. »

La publication de plusieurs des photographies potentiellement incriminantes en décembre a suivi la conclusion d’une enquête de quatre ans qui a révélé « preuve crédible » des crimes de guerre commis par les troupes d’élite australiennes en Afghanistan. L’armée australienne a depuis présenté ses excuses à Kaboul « pour tout acte répréhensible des soldats australiens. »



