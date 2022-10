Des centaines de personnes viennent au festival Joliet pour célébrer la culture slovène avec de la musique et de la nourriture – Shaw Local

Des centaines de personnes sont venues dimanche à Joliet pour assister à la renaissance de la fête des vendanges slovène.

Beaucoup de ceux qui sont venus au festival l’ont fait en raison de leur héritage slovène, comme Kay Whiteley, de Joliet. Whiteley est allée à l’événement avec sa famille pour profiter de la musique et de la nourriture qu’elle connaissait depuis son enfance.

Certains de ces aliments comprenaient des smokies, ou des saucisses fumées, et des poticas, un rouleau de noix.

“Nous avons grandi avec des smokies et des poticas”, a déclaré Whiteley.

L’événement a été organisé par le Joliet Area Historical Museum sur l’ancien terrain de pique-nique de Rivals Park au Haunted Trails Family Entertainment Center, 1423 N. Broadway St., Joliet.

Alors que le festival principal se déroulait à cet endroit, les participants pouvaient également visiter le musée du marché slovène Martin & Emma Plaininsek, 1314 Elizabeth St. Ray Koncar, l’un des musiciens du festival, a décrit le musée comme un « retour dans le temps ».

Ray Koncar se produit lors du festival slovène des vendanges le dimanche 2 octobre 2022 sur les anciens terrains de pique-nique de Rivals Park au Haunted Trails Family Entertainment Center, 1423 N. Broadway St., Joliet. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

Les visiteurs du festival ont apprécié non seulement les smokies et les poticas, mais aussi la bière, le vin et les strudels. Certains des actes musicaux qui se sont produits lors de l’événement comprenaient Ray Koncar & The Boys et The Singing Slovenes. Le public a également regardé la danse folklorique traditionnelle slovène.

Le festival a commencé à 13 heures dimanche et à 15 heures, il y avait environ 240 personnes qui s’étaient présentées, selon les organisateurs du festival. L’événement devait durer jusqu’à 20h

« Le taux de participation démontre ce que nous espérions, que cette culture est toujours bien vivante. Et c’est amusant », a déclaré Gregory Peerbolte, directeur général du Joliet Area Historical Museum.

Margie Cepon, qui a coprésidé le festival avec Don Govoni, a déclaré que de nombreux Slovènes avaient immigré dans la région, y compris ses parents. Elle a dit qu’elle était une Slovène de première génération.

Cepon a déclaré que le festival est une tradition dans certaines régions de Slovénie, où les gens célèbrent la récolte des raisins à l’automne.

« Les Slovènes sont des gens heureux. Ils aiment danser, ils aiment chanter », a déclaré Cepon.

Ben et Bettie Komar visitent le musée du marché slovène Martin & Emma Plaininsek, 1314 Elizabeth St, pendant le festival slovène des vendanges le dimanche 2 octobre 2022, à Joliet. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

Étaient présents au festival Alenka Jerak, consule générale de la République de Slovénie et John Vidmar, consul général honoraire de la République de Slovénie pour l’Illinois.

L’ancien conseiller municipal de Joliet, Michael Turk, a été maire honoraire du festival slovène des vendanges.

Dans le cadre de l’événement, Turk a partagé un verre de vin de Kobal avec le maire de Joliet, Robert O’Dekirk, Peerbolte, Jerak et plusieurs autres. La foule autour d’eux a été encouragée à chanter avec un toast slovène appelé Živijo.

“C’est excellent”, a déclaré Turk après avoir bu le vin.

Turk est à moitié slovène et il a déclaré que le fait d’être maire était un honneur qui lui rend humble et qui lui rappelle ses souvenirs d’enfance.

O’Dekirk a remercié le personnel du musée, les commanditaires et autres pour avoir contribué à rendre le festival possible.

« C’est un grand événement et c’est une belle journée. Je suis content que nous soyons tous ici pour en profiter. De toute évidence, votre communauté est incontournable à Joliet depuis de très nombreuses années », a déclaré O’Dekirk.