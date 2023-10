Des centaines de personnes sont tuées alors qu’Israël combat les forces du Hamas, sur fond d’inquiétudes quant au rôle du Hezbollah

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH — Israël a officiellement déclaré la guerre au Hamas dimanche, ouvrant la voie à une escalade majeure des combats, un jour après qu’un assaut surprise ait tué au moins 600 Israéliens. Les représailles de l’armée israélienne ont tué au moins 370 Palestiniens dans la bande de Gaza. L’autorisation de la guerre par le cabinet israélien permettrait au gouvernement de procéder à une mobilisation plus large des réserves militaires et d’utiliser davantage d’options militaires. Cela oblige également le gouvernement à identifier des objectifs de guerre spécifiques, faisant planer le spectre d’une invasion terrestre de Gaza.

Plus tôt dimanche, les forces israéliennes et des militants libanais ont également échangé des tirs de l’autre côté de la frontière, suscitant les craintes d’une escalade régionale plus large à la suite de la plus grande attaque palestinienne sur le territoire israélien depuis des décennies.

Le Hezbollah, groupe militant du Liban et plus grand parti politique, a revendiqué la responsabilité d’attaques contre trois cibles dans la zone contrôlée par Israël. région des fermes de Chebaa, déclarant dimanche matin dans son média officiel avoir tiré des obus d’artillerie et des missiles guidés « en solidarité » avec l’attaque du Hamas.

« Nos cœurs sont avec vous. Nos pensées sont avec vous. Nos âmes sont avec vous. Notre histoire, nos armes et nos roquettes sont avec vous », a déclaré Hashem Safieddine, haut responsable du Hezbollah, lors d’un rassemblement dimanche à Beyrouth.

L’entrée du Hezbollah a injecté un nouvel élément combustible dans les combats, alors qu’Israël se remettait d’une attaque sophistiquée sur plusieurs fronts qui a fait au moins 600 de ses citoyens morts et plus de 2 000 blessés, selon les médias israéliens.

Les forces israéliennes ont affirmé dimanche avoir tué plus de 400 militants palestiniens, tandis que le ministère palestinien de la Santé a fait état de 370 morts à Gaza suite à des frappes aériennes.

Des ressortissants étrangers figuraient parmi les personnes tuées et capturées en Israël. Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré à l’émission « State of the Union » de CNN que l’administration Biden s’efforçait de vérifier les informations selon lesquelles des Américains étaient morts ou portés disparus.

Au moins dix localités du sud d’Israël, dont des quartiers résidentiels et des bases militaires, restaient des zones de combat actives dimanche après-midi, plus de 24 heures après le début de l’une des guerres les plus effroyables du conflit israélo-palestinien.

Les militants qui sont entrés en Israël et ont envahi les communautés semblaient déterminés à prendre des otages, et des centaines d’entre eux ont été retenus chez eux ou dans des espaces publics tandis que beaucoup d’autres ont traversé la frontière vers la bande de Gaza.

Ambassade d’Israël à Washington dit Dimanche, des « dizaines » d’Israéliens ont été capturés lors de l’incursion, et l’armée israélienne a déclaré que parmi les otages figuraient des civils. Le porte-parole de la branche militaire du Hamas, les Brigades Izzedine al-Qassam, a reconnu que le Hamas avait capturé et déplacé « des dizaines » de soldats et d’officiers israéliens, ajoutant sur Telegram qu’ils avaient été « gardés dans des endroits sûrs et dans les tunnels de la résistance ».

Le Hamas possède des tunnels souterrains reliant Gaza à Israël, qu’Israël qualifie de « vaste ville souterraine avec des dizaines de points d’accès ». Israël est particulièrement sensible aux prises d’otages et a, dans le passé, libéré des centaines de prisonniers de guerre en échange d’un ou deux des siens – une politique que le Hamas a identifiée comme une « vulnérabilité », selon Yossi Mekelberg, chercheur associé. dans le programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House.

Le Hamas n’a pas encore demandé la libération des otages, mais ses militants pourraient les disperser sur certains sites pour dissuader Israël de riposter par des frappes, a déclaré Mekelberg. Les autorités israéliennes devraient alors choisir entre leur politique habituelle selon laquelle « la vie est sacro-sainte et qu’elle vaut la peine d’en payer le prix, ou changer de paradigme » et donner la priorité à la réponse militaire aux actions du Hamas.

Un couple kidnappé samedi lors d’une soirée de transe toute la nuit près de Gaza a passé des heures à se cacher des hommes armés dans les buissons avant d’être capturé, selon un ami.

Noa Argamani, 25 ans, et son petit ami Avinatan Or, 29 ans, faisaient partie des centaines de fêtards présents à la rave à quelques kilomètres seulement de la clôture qui borde la bande de Gaza lorsque les tirs de roquettes ont commencé tôt le matin, a déclaré Shlomit Marciano. , également 25.

La zone a ensuite été envahie par des hommes armés, qui ont tiré sur les fêtards en fuite. Ou avait envoyé un message au père d’Argamani vers 10 heures du matin pour lui dire qu’ils étaient en sécurité, mais ce fut la dernière fois qu’ils furent entendus jusqu’à ce qu’une vidéo soit publiée en ligne montrant Argamani criant alors qu’elle était séparée de son petit ami et partait en moto.

Une vidéo ultérieure montrait Argamani assis sur des coussins dans une pièce au sol carrelé, sirotant une bouteille d’eau. « Nous savons qu’elle est vivante grâce à la vidéo, mais des centaines de personnes sont portées disparues », a déclaré Marciano.

Les autorités israéliennes ont déclaré dimanche qu’elles s’efforçaient de libérer les otages.

« Israël n’est pas étranger aux situations de prise d’otages et nous avons mis en place des négociateurs et des sauveteurs spécialement formés », a déclaré Masha Michelson, chef adjoint du département de presse international de l’armée israélienne.

Michelson a déclaré que des centaines de milliers de soldats israéliens avaient été déployés dans le sud et le nord d’Israël au cours de la journée écoulée. L’armée travaille toujours à « nettoyer » la zone, allant « de maison en maison et de poubelle en poubelle, ce qui prend énormément de temps », a déclaré Michelson.

Dans le sud d’Israël, à la limite nord-est de Gaza, des voitures abandonnées et des cadavres bordaient la route. De nombreux corps semblaient appartenir à des militants palestiniens.

Aux abords de Beeri, un kibboutz du sud d’Israël, des soldats ont emmené des familles à pied. Deux résidents âgés se cachaient dans leur abri anti-bombes depuis samedi matin.

« Les coups de feu ne ressemblaient à rien de ce que j’avais entendu », a déclaré Ambily, un soignant de 37 ans qui s’est caché avec le couple alors que des hommes armés envahissaient Beeri tôt samedi matin. Le Post n’a pas utilisé son nom de famille par souci de sécurité. « C’était comme quelque chose que je n’avais entendu auparavant qu’à la télévision ou au cinéma. »

Les frappes aériennes de représailles d’Israël ont frappé la bande de Gaza du jour au lendemain et Netanyahu a promis de transformer « tous les endroits dans lesquels le Hamas est déployé, se cache et opère… en décombres ».

« Je dis aux habitants de Gaza : partez maintenant parce que nous opérerons avec force partout », a-t-il déclaré samedi soir dans une déclaration télévisée.

Mais dans cette enclave densément peuplée de quelque 2 millions d’habitants, soumise depuis 2007 au blocus israélien, il y a peu d’endroits vers lesquels se tourner.

Environ un demi-million de personnes vivent dans des zones le long de la frontière qui, selon les forces israéliennes, seraient des théâtres de combats, selon Mkhaimar Abusada, professeur de sciences politiques à l’université Al-Azhar de la ville de Gaza. C’est trop pour se réfugier chez des membres de leur famille ou chez des amis ailleurs à Gaza, a-t-il déclaré – et aucune partie de Gaza n’est vraiment sûre.

« Il y a eu des bombardements toute la nuit », a déclaré Abusada, ajoutant que c’était « une journée très terrible hier et hier soir » dans son quartier relativement chic de Rimal, à la limite ouest de Gaza.

Les conditions à Gaza, déjà difficiles, deviennent désastreuses. Après que le gouvernement israélien a coupé l’électricité dans la zone samedi soir en représailles à l’attaque du Hamas, les habitants de Gaza dépendent de la centrale électrique locale, qui produit seulement assez pour quelques heures d’électricité par jour, a déclaré Abusada.

« Nous nous préparons au pire. Nous savons que des jours très difficiles nous attendent », a déclaré Abusada. « Mais nous avons été dans ces circonstances à plusieurs reprises au cours des 16 dernières années, depuis que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza. Et en fin de compte, cela n’a pas dissuadé le Hamas, ni empêché le Hamas ou la résistance palestinienne de combattre Israël.»

Les combats ont commencé à avoir des répercussions dans toute la région.

À Alexandrie, en Égypte, deux touristes israéliens et leur guide égyptien ont été tués par balle, a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères, attribuant l’attaque à un « individu local ». Un troisième ressortissant israélien a été blessé dans la fusillade et se trouve « dans un état modéré », a ajouté le ministère.

Les médias égyptiens ont rapporté que le tireur était un policier égyptien, qui avait tiré sur le groupe alors qu’ils visitaient la colonne de Pompée, un ancien site romain. Le journal public Al-Ahram a déclaré que l’homme était en détention et faisait l’objet d’une enquête.

L’Égypte s’est engagée dans une vague de diplomatie depuis le début de l’attaque du Hamas, avec de hauts responsables s’entretenant avec leurs homologues en Europe et aux États-Unis dans le but de positionner à nouveau le pays comme médiateur entre Israël et les factions palestiniennes. Le Caire a réussi à négocier des cessez-le-feu lors de précédents combats.

La fusillade d’Alexandrie a rappelé aux responsables égyptiens le fort sentiment anti-israélien parmi les populations arabes, y compris la leur.

Au-delà du Moyen-Orient, l’Allemagne évalue son soutien aux projets palestiniens après l’incursion menée par le Hamas, selon la ministre du Développement Svenja Schulze. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu’il discuterait dimanche de la situation avec les dirigeants occidentaux et moyen-orientaux.

Les dirigeants du Hamas ont déclaré que l’opération de samedi était une réponse à une série de mesures provocatrices des Israéliens, notamment la prise d’assaut du complexe de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est – un site connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple – par des colons israéliens ultranationalistes.

Les dirigeants du gouvernement d’extrême droite israélien ont fait pression pour une plus grande présence juive sur ce site, qui revêt une importance religieuse pour les juifs, les musulmans et les chrétiens. Cela a longtemps été un point d’éclair dans le conflit israélo-palestinien autour de Jérusalem et un symbole de la lutte palestinienne pour l’autodétermination.

Les événements du week-end s’inscrivent dans le contexte de 75 ans d’occupation israélienne des Palestiniens. Pour les Palestiniens et leurs partisans du Moyen-Orient qui sont descendus dans les rues de Téhéran, Beyrouth, Istanbul et Sanaa, au Yémen, pour célébrer l’attaque du Hamas, la violence était une réponse à des décennies de restrictions, de harcèlement et de violences israéliennes contre les Palestiniens vivant sous contrôle israélien. .

Ce sentiment accroît la pression sur des groupes tels que le Hezbollah, qui sont restés largement à l’écart des récentes attaques du Liban contre Israël par des militants palestiniens, cherchant à éviter une escalade avec Israël.

Mais la volée de roquettes, ainsi que les commentaires enflammés des dirigeants des groupes dimanche, ont indiqué que le Hezbollah n’avait pas l’intention de rester à l’écart.

Mohanad Hage Ali, chercheur au Carnegie Middle East Center basé à Beyrouth, a déclaré qu’il serait difficile pour le Hezbollah de paraître désengagé du conflit actuel à Gaza, surtout après que la capitale libanaise, Beyrouth, a récemment accueilli des membres des principales dirigeants du Hamas.

« Quand l’impact sur Israël est aussi important [as today’s], cela a moins de sens d’avoir une aversion au risque et de compartimenter les choses », a-t-il déclaré. « Je pense que cette attaque rebat les cartes, en grand. »