Des centaines de personnes sont enterrées dans des fosses communes alors que la Libye se remet des inondations dévastatrices | Nouvelles

Les secouristes ont découvert des centaines de corps dans les décombres de la ville de Derna, dans l’est de la Libye, et on craint que le bilan ne s’alourdisse, avec 10 000 personnes toujours portées disparues après que les eaux de crue de la tempête Daniel ont détruit les barrages et emporté des quartiers entiers.

Plus de 1 000 cadavres ont été collectés, dont au moins 700 ont été enterrés jusqu’à présent, a déclaré le ministre de la Santé de l’est de la Libye. Les autorités ambulancières de Derna estiment le bilan actuel à 2 300 morts.

Des images montraient des dizaines de corps recouverts de couvertures dans la cour d’un hôpital. Une autre image montrait une fosse commune remplie de corps. Plus de 1 500 cadavres ont été collectés, et la moitié d’entre eux avaient été enterrés mardi soir, a déclaré le ministre de la Santé de l’est de la Libye.

Les destructions ont touché Derna et d’autres régions de l’est de la Libye dimanche soir. Alors que la tempête Daniel frappait la côte, les habitants de Derna ont déclaré avoir entendu de fortes explosions et réalisé que les barrages à l’extérieur de la ville s’étaient effondrés.

Des crues soudaines se sont déclenchées dans le Wadi Derna, une rivière qui coule des montagnes à travers la ville et se jette dans la mer.

L’aide extérieure commençait tout juste à arriver à Derna mardi, plus de 36 heures après le début de la catastrophe. Les inondations ont endommagé ou détruit de nombreuses routes d’accès à cette ville côtière de quelque 89 000 habitants.

L’adjoint au maire de Derna, Ahmed Madroud, a déclaré à Al Jazeera qu’« au moins 20 pour cent de la ville a été détruite ».

Il a expliqué que la raison de la dévastation était liée à la faiblesse des infrastructures de la ville et au fait que de nombreux bâtiments étaient regroupés dans des rues étroites situées à proximité de la rivière.

« Lorsque la rivière est sortie de son lit, elle a emporté tous les bâtiments avec elle, ainsi que les familles qui s’y trouvaient », a-t-il déclaré.

« État de deuil »

Des vidéos mises en ligne par des habitants montraient de vastes étendues de boue et de décombres là où les eaux déchaînées avaient emporté les quartiers des deux rives du fleuve.

Les immeubles d’habitation à plusieurs étages qui se trouvaient autrefois loin de la rivière avaient des façades arrachées et des sols en béton effondrés.

Mardi, les secouristes locaux, parmi lesquels des soldats, des fonctionnaires, des bénévoles et des habitants, ont fouillé les décombres à la recherche des morts. Ils ont également utilisé des bateaux pneumatiques pour récupérer les corps dans l’eau.

Emaduldin Bileid d’Al Jazeera affirme que des centaines de volontaires de l’ouest de la Libye se dirigent vers l’est du pays pour apporter leur soutien, tandis que des dizaines de groupes de la société civile collectent de l’aide pour l’acheminer à Derna par voie terrestre et aérienne.

Après plus d’une décennie de troubles, la Libye reste divisée entre deux administrations rivales : l’une à l’ouest et l’autre à l’est, chacune soutenue par des milices et des gouvernements étrangers différents.

« Toute la Libye connaît un état de deuil général », a déclaré Bileid. « Dès que la catastrophe s’est produite, toutes les divergences politiques ont pris fin et tout le monde s’accorde sur la nécessité de s’intensifier pour surmonter cette épreuve. »

Gilles Carbonnier, vice-président du Comité international de la Croix-Rouge, a déclaré à Al Jazeera que la situation dans l’est de la Libye « est extrêmement désastreuse ».

« Des centaines et des centaines de personnes pourraient être mortes, des milliers d’autres touchées, des personnes portées disparues », a-t-il déclaré.

« Des jours pour se préparer »

Selon Anas El Gomati, fondateur et directeur de l’Institut Sadeq, un groupe de réflexion sur les politiques publiques basé à Tripoli, même si la présence de deux gouvernements rivaux en Libye a compliqué les efforts des autorités pour répondre à la crise, celles-ci ont eu tout le temps de coordonner une meilleure réponse.

« Nous avions des jours et des heures à l’avance pour pouvoir nous préparer », a déclaré El Gomati, faisant référence à l’impact de la tempête sur la Turquie et la Grèce quelques jours avant d’atteindre la Libye.

« Contrairement à la situation au Maroc, où les plaques tectoniques bougeaient et où ils avaient quelques secondes pour se préparer, en Libye, alors que les barrages commençaient à gonfler et à se remplir lentement, ils avaient des jours et des heures pour planifier une évacuation. »

La tempête a touché d’autres régions de l’est de la Libye, notamment la ville de Bayda, où une cinquantaine de personnes auraient été tuées. Le centre médical de Bayda, le principal hôpital, a été inondé et les patients ont dû être évacués, selon des images partagées par le centre sur Facebook.

Parmi les autres villes qui ont souffert figurent Suse, Marj et Shahatt, selon le gouvernement.