Des centaines de personnes seraient mortes en Papouasie-Nouvelle-Guinée — RT World News

Près de 3 000 personnes sont portées disparues après un énorme glissement de terrain qui a frappé plusieurs villages isolés

On craint des centaines de morts après un important glissement de terrain qui a frappé le nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée vendredi matin, détruisant au moins sept villages dans une région montagneuse reculée.

Les images de la scène montrent un village complètement détruit, avec seulement un mélange de roches, de boue et d’arbres tombés. Des dizaines de maisons ont été perdues et de nombreuses routes de la région ont été endommagées, selon les médias locaux.

« L’énorme glissement de terrain a coûté des vies et détruit des maisons. » Peter Ipatas, le gouverneur d’Enga, la province où le glissement de terrain a eu lieu, a déclaré à l’AFP, confirmant que « plus de six » des villages avaient été touchés. « Une catastrophe naturelle comme celle-ci ne s’est jamais produite auparavant. » La zone où se sont déroulés les événements se situe à environ 600 km au nord de la capitale Port Moresby.

On ne sait pas exactement combien de personnes ont été tuées dans la catastrophe, mais on craint que ce chiffre se compte en centaines, étant donné que la coulée de boue s’est produite alors que la plupart des villageois dormaient dans leurs maisons. L’Australian Broadcasting Corp a fait état de plus de 100 morts, tandis que les médias locaux ont suggéré que le décompte pourrait en réalité atteindre près de 3 000.

ALERTE : Un glissement de terrain dans la province d’Enga en Papouasie-Nouvelle-Guinée a fait plus de 100 morts, causant de graves dommages aux infrastructures critiques et bloquant des routes vitales. @TU AS DIT les experts en catastrophe surveillent de près la situation et se tiennent prêts à répondre si nécessaire. pic.twitter.com/fa1I3DzaaZ — Bureau d’assistance humanitaire de l’USAID (@USAIDSavesLives) 24 mai 2024

Les autorités du pays se sont jusqu’à présent abstenues de fournir une quelconque estimation du nombre de morts, le Premier ministre James Marape admettant qu’il n’avait toujours pas reçu de rapport. « briefing complet » sur les événements.

« Nous envoyons des responsables des catastrophes, les forces de défense de PNG et le ministère des Travaux publics et des Routes pour rencontrer les responsables de la province et du district à Enga et également commencer les travaux de secours, la récupération des corps et la reconstruction des infrastructures », Marape a déclaré dans un communiqué.

« Je publierai de plus amples informations dès que je serai pleinement informé de l’ampleur des destructions et des pertes de vies humaines », il ajouta.