Des centaines de personnes seraient mortes dans un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Le convoi humanitaire a été retardé par un blocus mis en place par l’un des groupes impliqués dans le conflit, et n’a été autorisé à passer qu’après l’intervention des militaires, a expliqué M. Aktoprak, ralentissant les efforts de secours lorsque le temps était critique. Les heures de clarté sont de plus en plus courtes dans l’hémisphère sud, le soleil se couchant juste avant 18 heures, a-t-il noté.

« Chaque minute qui passe réduit fondamentalement nos chances de les atteindre vivants », a-t-il déclaré.

M. Tsaka, le responsable provincial, a déclaré que la région était sujette à de petits glissements de terrain et qu’au cours des derniers mois, le temps avait été continuellement humide.

De fortes pluies devraient continuer de frapper la région dans les prochains jours, entravant encore davantage les efforts de secours. Les organisations internationales et les forces de défense du pays arrivaient pour apporter leur aide, selon M. Tsaka.

Michael Main, un anthropologue qui étudie la violence tribale en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déclaré que le pays a connu une augmentation rapide de la population, en particulier dans les endroits riches en ressources comme la zone touchée par un glissement de terrain, située à proximité de la mine d’or de Porgera. Les hauts plateaux tropicaux du pays, caractérisés par de fortes précipitations, une activité tectonique fréquente et une géologie instable, sont sujets aux glissements de terrain, a-t-il expliqué.

« Ses villages s’agrandissent, et il y a simplement plus de gens et plus de maisons réparties dans le paysage », a déclaré le Dr Main, chercheur à l’Initiative pour la consolidation de la paix de l’Université de Melbourne. « Davantage de personnes seront donc touchées par ces événements. »