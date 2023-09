Des centaines de personnes seraient mortes après le passage de la tempête Daniel en Libye

Un responsable gouvernemental affirme que 2 000 personnes sont mortes dans la ville libyenne de Derna à cause de la tempête Daniel.

Le Croissant-Rouge rapproche ce chiffre de 250.

Certains habitants se sont réveillés entourés d’eau et l’effondrement des bâtiments a coûté de nombreuses vies.

Des vents de tempête meurtriers et de fortes inondations ont frappé la Libye au cours des deux derniers jours, faisant des estimations allant de centaines à des milliers de morts, ont annoncé lundi de hauts responsables.

Le chef du gouvernement de l’Est de la Libye, Oussama Hamad, a déclaré que plus de 2 000 personnes étaient mortes dans la ville côtière de Derna et que des milliers d’autres étaient portées disparues. Le chef du groupe humanitaire du Croissant-Rouge dans la région a déclaré que le bilan de Derna devrait atteindre 250 personnes.

Hamad n’a pas donné la source de ses données et Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les chiffres dans un pays politiquement divisé à l’est et à l’ouest avec deux administrations rivales et où les services publics se sont effondrés depuis un soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011.

La tempête Daniel a balayé la Méditerranée dimanche, inondant les routes et détruisant des bâtiments à Derna, et frappant d’autres colonies le long de la côte, notamment la deuxième plus grande ville de Libye, Benghazi.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et diffusées par la chaîne Almostkbal, dans l’est de la Libye, montraient des personnes bloquées sur le toit de leurs véhicules appelant à l’aide et des eaux emportant des voitures.

« Les disparus se comptent par milliers et les morts dépassent les 2 000 », a déclaré Oussama Hamad à la chaîne de télévision al-Masar. « Des quartiers entiers de Derna ont disparu, ainsi que leurs habitants (…) emportés par les eaux. »

Hamad dirige un gouvernement non reconnu internationalement et qui opère dans les zones de l’est de la Libye contrôlées par l’Armée nationale libyenne (LNA) de Khalifa Haftar.

Parmi les disparus figurent sept membres de la LNA, a déclaré son porte-parole, Ahmad Mismari.

« Nous avons enregistré au moins 150 morts (à Derna) après l’effondrement de bâtiments. Nous prévoyons que le nombre de morts s’élèvera à 250. La situation est très catastrophique », a déclaré Kais Fhakeri, du Croissant-Rouge, à Reuters.

Saleh al-Obaidi, un habitant de Derna, a déclaré qu’il avait réussi à fuir avec sa famille, même si les maisons d’une vallée proche de la ville se sont effondrées.

« Les gens dormaient, se réveillaient et retrouvaient leurs maisons entourées d’eau », a-t-il déclaré à Reuters.

Ahmed Mohamed, un autre habitant, a déclaré : « Nous dormions et quand nous nous sommes réveillés, nous avons trouvé de l’eau qui assiégeait la maison. Nous sommes à l’intérieur et essayons de sortir.

Almostkbal TV a publié des images d’une route effondrée entre Sousse et Shahat, qui abrite le site archéologique de Cyrène, fondé par les Grecs et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Des témoins ont déclaré que le niveau de l’eau avait atteint trois mètres à Derna.

Ports fermés, couvre-feu imposé

Le parlement libyen basé à l’est a déclaré trois jours de deuil. Abdulhamid al-Dbeibah, premier ministre du gouvernement intérimaire de Tripoli, a également déclaré trois jours de deuil dans toutes les villes touchées, les qualifiant de « zones sinistrées ».

Quatre grands ports pétroliers de Libye, Ras Lanouf, Zueitina, Brega et Es Sidra, ont été fermés samedi soir pendant trois jours, ont déclaré à Reuters deux ingénieurs pétroliers.

Les opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours, ont indiqué des témoins. Les autorités ont déclaré l’état d’extrême urgence, fermé les écoles et les magasins et imposé un couvre-feu.

Son administration n’a que peu d’influence dans l’est de la Libye, mais Dbeibah a déclaré dimanche qu’il avait ordonné à toutes les agences d’État de « s’occuper immédiatement » des dégâts et des inondations dans les villes de l’est.

Le gouvernement de Dbeibah est reconnu par la Banque centrale de Libye, qui distribue des fonds aux ministères gouvernementaux à travers le pays.

Les Nations Unies en Libye ont déclaré qu’elles suivaient la tempête de près et qu’elles « fourniraient une aide humanitaire d’urgence pour soutenir les efforts de réponse aux niveaux local et national ».

L’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, a ordonné au gouvernement d’envoyer de l’aide dans la zone touchée dans l’est de la Libye, a rapporté l’agence de presse officielle du Qatar.