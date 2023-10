Des centaines de personnes seraient mortes après de puissants tremblements de terre en Afghanistan : NPR

Deux forts tremblements de terre ont secoué certaines parties de l’ouest de l’Afghanistan, faisant des centaines de morts, dont au moins 15 ont été confirmés.

Les Nations Unies ont déclaré qu’au moins 320 personnes étaient mortes, mais ont ajouté plus tard que ce chiffre n’avait pas été vérifié. Les autorités locales ont déclaré que 100 personnes avaient été tuées et 500 blessées, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, selon l’Associated Press.

Des images partagées par des journalistes afghans montrent au moins un village réduit en ruines après une série de séismes qui ont rasé des maisons en pierre et en briques crues dans l’ouest du pays.

D’autres images montraient des morts éparpillés, recouverts par respect de couvertures. Parmi eux, il y avait des enfants.

Au moins cinq tremblements de terre ont frappé vers midi, a déclaré à l’AP Abdul Shakor Samadi, un habitant de la ville d’Herat.

« Tout le monde est sorti de chez lui », a déclaré Samadi. « Les maisons, les bureaux et les magasins sont tous vides et on craint d’autres tremblements de terre. Ma famille et moi étions à l’intérieur de notre maison, j’ai senti le séisme. » Sa famille a commencé à crier et a couru dehors, a-t-il déclaré à l’agence de presse.

Le gouvernement taliban afghan a transporté certains des blessés par hélicoptère.

L’US Geological Survey a rapporté que deux tremblements de terre avaient une magnitude de 6,3 et qu’ils ont été suivis de répliques.

Le bureau de l’Organisation Mondiale de la Santé en Afghanistan a dit: « Nous avons envoyé des médicaments et du matériel médical aux hôpitaux pour soutenir le traitement des blessés. Notre entrepôt est prêt à être déployé pour des médicaments supplémentaires si nécessaire. »

En juin 2022, un puissant tremblement de terre a frappé une région reculée de l’est de l’Afghanistan, tuant plus de 1 000 personnes.

L’Afghanistan est l’un des pays les plus pauvres et les plus mal nourris au monde – et il est largement isolé depuis que les talibans ont pris le pouvoir il y a plus de deux ans.