Des centaines de personnes secourues par des hélicoptères et des bateaux après de fortes pluies ont provoqué des inondations en Australie | Nouvelles du monde

Des centaines de personnes ont été secourues par des hélicoptères et des bateaux après des inondations dans l’État australien de la Nouvelle-Galles du Sud.

De fortes pluies et des orages ont frappé certaines parties de l’État, dont certaines se remettaient encore d’inondations similaires quelques jours plus tôt.

Cowra, qui se trouve à environ 166 miles à l’ouest de Sydney, a reçu 121 mm de pluie sur les 24 heures jusqu’à lundi matin – les précipitations les plus élevées en 118 ans, selon les données officielles.

Dans les 48 heures jusqu’à lundi matin, il y a eu 165 mm à Tuena dans le Southern Tablelands, 127 mm à l’aéroport de Forbes et 118 mm à Orange, tandis que dans le Victoria voisin, Mount Hotham a reçu 144 mm et Tallandoon 133 mm.

Le service d’urgence de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré avoir effectué 222 sauvetages en cas d’inondation et reçu 909 demandes d’aide dans les 24 heures jusqu’à mardi matin.

Cela comprenait environ 150 personnes secourues lundi d’Eugowra et de Molong à proximité, dont 67 par le service d’incendie rural de la Nouvelle-Galles du Sud.

Beaucoup de personnes secourues s’étaient accrochées aux arbres ou étaient assises sur les toits.

Le surintendant en chef des services d’urgence de l’État, Dallas Burnes, a déclaré que les habitants d’Eugowra étaient choqués par la rapidité avec laquelle le niveau de l’eau avait augmenté.

“La vitesse était extrêmement rapide – trop rapide dans de nombreux cas pour mettre des bateaux à l’eau – d’où les évacuations que nous avons effectuées hier avec les 12 ressources que nous avions sous la main par hélicoptère”, a-t-il déclaré à l’émission Nine’s Today.

‘Chanceux d’être en vie’

Libby Noble était près d’Eugowra et a déclaré que sa ferme familiale avait été inondée au moins à hauteur de banc de cuisine.

Elle a déclaré au Sydney Morning Herald que la ferme avait été laissée complètement sous l’eau, tandis que sa belle-mère de 85 ans se trouvait dans la maison familiale lorsqu’elle a été emportée.

“La maison a été ramassée et lavée là-bas avec ma belle-mère à l’intérieur”, a-t-elle déclaré au journal.

“Elle a beaucoup de chance d’être en vie.

“C’est vraiment inconcevable.

“Bien sûr, Eugowra inonde, mais jamais comme ça, et jamais dans ces zones.”

“Je m’accrochais pour la vie chère”

Sa belle-mère a déclaré à ABC: “J’appelais (le numéro d’urgence) 000 et l’eau montait de plus en plus, puis j’ai dû me tenir debout sur une chaise pour sortir de l’eau, et j’y suis restée pendant des heures.

“Je regardais par la fenêtre et personne n’est venu.

“Finalement, j’ai vu deux hommes patauger dans l’eau là où c’était la route et j’ai frappé à la fenêtre et j’ai crié, et ils m’ont vu, et ils sont descendus et m’ont fait sortir.

“Il faisait un froid glacial parce que j’étais là depuis des heures.

“Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir.

“Je m’accrochais à ma vie et j’espérais le meilleur et je pensais que c’était ça.”

Deuxième inondation en autant de semaines

Forbes, à environ 270 miles à l’ouest de Sydney, lutte contre sa deuxième inondation en autant de semaines, la rivière Lachlan devant atteindre 10,8 mètres – des niveaux jamais vus depuis l’inondation de 1952.

Les ordres d’évacuation ont dû être avancés de deux heures après que les eaux de crue ont augmenté plus rapidement que prévu.

Environ 600 propriétés de la ville – qui compte environ 8 000 habitants – risquent d’être inondées.

Le maire Phyllis Miller a déclaré à l’Australian Broadcasting Corp: “Ils ne peuvent pas croire que cela puisse se produire deux fois en si peu de temps.

“Je suis un optimiste dans ma vie, mais c’est vraiment déchirant.”

Volontaires arrivant de l’étranger

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominic Perrottet, a déclaré que le gouvernement fédéral déploierait 100 membres supplémentaires du personnel de défense pour aider à ce qui est la plus grande opération de sauvetage en cas d’inondation de l’histoire de l’État.

Des volontaires sont arrivés de Nouvelle-Zélande et l’État a également demandé l’aide des États-Unis et de Singapour, a-t-il ajouté.