Des centaines de personnes se sont rassemblées pour l’inauguration du Centre culturel bouddhiste Okanagan à Kelowna – Kelowna Capital News

Des moines et des nonnes bouddhistes de partout au Canada et aux États-Unis se sont réunis à Kelowna pour l’inauguration du Centre culturel bouddhiste d’Okanagan le 4 septembre 2022 (Brittany Webster – Capital News)

Le centre culturel bouddhiste d’Okanagan était un endroit très fréquenté dimanche (4 septembre) pour sa grande ouverture.

En présence de quelques centaines de personnes, des discours ont été prononcés par plusieurs des personnes impliquées dans le projet, des moines et nonnes bouddhistes et des représentants de la ville de Kelowna.

La cérémonie de deux heures a commencé à 11 heures et a également marqué la Journée des parents.

Ceux qui n’ont pas pu y assister ont eu la possibilité de regarder la cérémonie en ligne, car le centre a retransmis l’événement en direct.

Le nouveau centre est situé sur Mugford Road dans l’ancienne église St. Aidan construite en 1933.

