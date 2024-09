Des centaines de personnes se rassemblent sur la plage de Seattle pour rendre hommage à un militant américain tué par l’armée israélienne

SEATTLE — Pour son 26e anniversaire en juillet, la militante des droits de l’homme Aysenur Ezgi Eygi a réuni des amis pour un feu de joie dans l’un de ses endroits préférés, une plage de sable de Seattle où des ferries verts et blancs naviguent sur les eaux sombres et plates et où les balbuzards pêcheurs pêchent au-dessus.

Mercredi soir, des centaines de personnes se sont rendues sur la même plage, en deuil, par amour et colère. Eygi était abattu par des soldats israéliens vendredi dernier en Cisjordanie occupée, où elle s’était rendue pour protester et témoigner de la souffrance des Palestiniens.

« Je n’arrive pas à imaginer ce qu’elle a ressenti dans ses derniers instants, allongée seule sous les oliviers », a déclaré l’une de ses amies, Kelsie Nabass, à la foule présente à la veillée. « À quoi pensait-elle ? Et savait-elle que nous serions tous là ce soir, pour elle ? »

Eygi, qui possédait également la nationalité turque, a été tué alors qu’il manifestait contre colonies en CisjordanieUn témoin présent sur place, le manifestant israélien Jonathan Pollak, a déclaré qu’elle ne représentait aucune menace pour les forces israéliennes et que la fusillade avait eu lieu pendant un moment de calme, après des affrontements entre des manifestants jetant des pierres et des soldats israéliens tirant des gaz lacrymogènes et des balles.

L’armée israélienne a déclaré qu’Eygi était probablement abattu « indirectement et involontairement » par ses soldatssuscitant les critiques des responsables américains, dont le président Joe Biden, qui s’est dit « indigné et profondément attristé » par son assassinat.

« Il faut que les responsables rendent pleinement des comptes », a déclaré Biden dans un communiqué publié mercredi. « Et Israël doit faire davantage pour garantir que des incidents comme celui-ci ne se reproduisent plus. »

Les décès de citoyens américains en Cisjordanie ont attiré l’attention internationale, comme la mort par balle d’un éminent journaliste américano-palestinien. Shireen Abu Aklehen 2022 dans le camp de réfugiés de Jénine. Les décès de Palestiniens qui n’ont pas la double nationalité font rarement l’objet d’une attention aussi grande.

La famille d’Eygi a demandé une enquête indépendante.

Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d’une couleur orange pâle, les amis se souvenaient d’Eygi comme d’un homme ouvert, attachant, drôle et dévoué. La foule s’est étendue au-delà d’un grand rectangle de petits drapeaux palestiniens noirs, rouges, verts et blancs plantés dans le sable pour marquer le lieu de la veillée.

De nombreux participants portaient des keffiehs, des foulards à carreaux traditionnels, en signe de soutien à la cause palestinienne, et brandissaient des photos d’Eygi coiffée de son bonnet de remise de diplôme. Ils ont déposé des roses, des tournesols ou des œillets devant un mémorial où des bougies à piles marquaient son nom dans le sable.

Plusieurs ont décrit comment ils étaient devenus rapidement amis avec elle au printemps dernier lors de la manifestation occupée de la « zone libérée » contre la guerre entre Israël et le Hamas à l’Université de Washington. Yoseph Ghazal a déclaré qu’elle s’était présentée sous le nom de « Baklava », un nom qu’elle utilisait parfois sur les applications de messagerie, reflétant son amour pour ce dessert méditerranéen sucré.

Eygi, qui a fréquenté les écoles de Seattle et a obtenu un diplôme en psychologie de l’Université de Washington cette année, a aidé à négocier avec l’administration au nom des manifestants du campement, qui faisait partie un mouvement de campus plus large contre la guerre de Gaza.

« Elle ressentait tellement de choses et aimait tellement l’humanité, les gens, la vie qu’elle voulait simplement aider autant de personnes qu’elle le pouvait », a déclaré Juliette Majid, 26 ans, aujourd’hui doctorante à l’Université d’État de Caroline du Nord, lors d’une interview. « Elle avait une telle volonté de justice. »

L’oncle d’Eygi a déclaré à une chaîne de télévision turque Elle a déclaré qu’elle avait gardé secret son voyage auprès d’au moins une partie de sa famille, en bloquant l’accès de ses proches aux réseaux sociaux. Les autorités turques ont déclaré qu’elles travaillaient au rapatriement de son corps pour l’enterrer, conformément aux souhaits de la famille.

Sue Han, une étudiante en droit de 26 ans de l’Université de Washington, n’a connu Eygi que quelques mois après l’avoir rencontrée au camp universitaire, mais elles sont rapidement devenues proches, riant et écoutant de la musique à tue-tête dans la vieille Subaru verte d’Eygi. Eygi venait chercher Han à l’aéroport après ses voyages. Plus récemment, Eygi l’a accueillie avec un sac en plastique rempli de tranches de pommes et de fraises parfaitement mûres.

Han a vu Eygi avant qu’elle ne parte. Eygi se sentait effrayée et égoïste d’avoir quitté ses proches pour se rendre en Cisjordanie avec le groupe d’activistes International Solidarity Movement. Han a dit qu’elle ne pouvait imaginer personne de plus altruiste.

Eygi aimait réunir les gens, réunir des amis disparates autour d’un café pour voir comment ils s’entendaient, a déclaré Han. Il en était de même lorsqu’elle réunissait des gens sur la plage, et c’était également vrai pour la veillée.

« J’ai vu tout le monde raconter des histoires sur Aysenur, partager des larmes et des câlins, et c’est exactement ce qu’elle aurait voulu », a déclaré Han. « Ces nouvelles relations ont toutes comme point de départ Aysenur – c’est l’héritage qu’elle aurait voulu. »