Des centaines de personnes se rassemblent pour une veillée en hommage à Elianne Andam, une semaine après le meurtre d’une écolière

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans le sud de Londres pour une veillée aux chandelles près de l’endroit où une écolière de 15 ans a été poignardée à mort.

Elianne Andam est décédée après avoir été poignardée pendant l’heure de pointe du matin à un arrêt de bus devant le centre commercial Whitgift sur Wellesley Road à Croydon le 27 septembre.

Un garçon de 17 ans, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, a été inculpé du meurtre de l’adolescent.

Le révérend Denzil Larbi, le cousin d’Elianne, a dirigé la prière mercredi devant les personnes rassemblées devant le centre commercial et l’arrêt de bus, une semaine après le meurtre.

Il a parlé devant un sanctuaire de fortune dédié à Elianne, orné de ballons et de fleurs.

S’adressant à la foule devant un tableau d’Elianne, la famille s’est dite « étonnée et touchée » par le nombre de personnes venues célébrer la vie d’Elianne, et a remercié les premiers intervenants et les services d’urgence.

Elianne Andam, 15 ans, a été tuée il y a une semaine.

Une amie de la famille, Gloria Twumasi Danquah, a déclaré qu’elle était toujours dévastée par la mort d’Elianne. « C’est une tragédie tellement terrible, c’était une si belle fille », a-t-elle déclaré.

Danquah a déclaré qu’elle espérait que la mort d’Elianne agirait comme un signal d’alarme pour les jeunes, leur montrant que les actes peuvent avoir des conséquences dévastatrices.

« J’espère que les jeunes comprendront que ce que vous faites a réellement un impact sur votre avenir en tant que personne et aussi sur ceux qui vous entourent.

« Vous ne pouvez pas ne pas être attentif à ce que vous faites et vous devez avoir un certain contrôle sur la façon dont vous vous comportez en tant qu’individu. »

Le père d’Elianne, Michael Andam, est un écrivain d’enseignements chrétiens, tandis que sa mère, Dorcas Andam, travaille comme infirmière spécialisée dans le NHS pour protéger les enfants. Tous deux sont d’origine ghanéenne et sont actifs dans la communauté chrétienne. Dans une déclaration après la mort de leur fille, ils l’ont décrite comme la « lumière de nos vies ».

Peu après les prières, il y a eu deux minutes de silence. Après cela, un ballon argenté en forme de cœur a été lâché dans les airs. Les membres de la famille et les gens dans la foule se sont serrés dans les bras et se sont embrassés pour se soutenir.

Le rappeur Stormzy, de son vrai nom Michael Omari Owuo Jr, était parmi les personnes en deuil et se tenait silencieusement aux côtés de sa famille alors qu’ils conduisaient les personnes en deuil dans la prière. Stormzy, né à Croydon, est également d’origine ghanéenne.

Les parents d’Elianne Andam se tiennent devant un tableau de leur fille lors de la veillée. Photographie : Dan Kitwood/Getty Images

Le révérend Paul Akinola, de l’église St George de Southall, a également conduit la foule dans la prière et a parlé de la maturité et de l’ambition d’Elianne. La dernière fois qu’il l’avait vue, ils avaient discuté du baccalauréat qu’elle allait choisir, en vue de poursuivre une carrière en droit.

«Quand nous l’avons découvert, nous sommes passés en mode choc. Je ne pouvais pas pleurer, juste en passant dans ce pilote automatique », a-t-il déclaré.

« La dernière fois que je l’ai vue, c’était en avril et elle a tellement grandi et mûri depuis.

« Elle allait lire le droit, alors je lui ai dit : ‘OK, tu dois sélectionner tes matières avec soin.’ J’ai dit : « Est-ce que vous lisez ? et elle a dit : « Oui, j’aime lire, mon oncle.

« J’ai dit : ‘Je sais que vous en avez la capacité parce que vous êtes très compatissant, intelligent et concentré' », a-t-il déclaré.

« Elle allie beauté et intelligence. Elle combine tout cela avec grâce et humilité. Malheureusement, les gens ne comprennent pas ce qui s’est passé… elle défendait une amie.

Akinola a déclaré qu’il espérait que la mort d’Elianne susciterait davantage de discussions sur la criminalité au couteau et sur la manière de la combattre au sein des forces de police, mais aussi avec les parents et leurs enfants à la maison.

«Certains de ces jeunes ne savent pas ce qu’ils font. La vie n’est pas bon marché », a-t-il déclaré.

« Nous voulons que les gens se souviennent d’Elianne comme d’une fille belle et merveilleuse qui aime Jésus avec un cœur très concentré. »