Des centaines de personnes se rassemblent pour l’arrêt Muskogee de la locomotive Big Boy

15 octobre — La locomotive Big Boy n° 4014 dominait des centaines de personnes venues la voir s’arrêter à Muskogee lundi matin.

Mais la foule n’a pas empêché les plus petits de s’émerveiller devant sa taille.

« C’est vraiment énorme, et presque de la taille du plus grand train d’Amérique », a déclaré Charlie Williams, 5 ans. « C’est vraiment la même taille qu’un avion. »

Charlie et ses trois sœurs sont venus de Shawnee avec leur grand-père, Ray Newell, pour voir le train. Truly Williams, 3 ans, s’est bouché les oreilles lorsque Big Boy a sifflé.

« C’est quelque chose que nous ne voyons pas tous les jours », a déclaré Newell. « C’est un morceau d’histoire. »

Selon le site Web de l’Union Pacific, 25 locomotives Big Boy ont été fabriquées en 1941. La locomotive n° 4041 a été retirée du service en 1961. La locomotive noire mesure 132 pieds de long et pèse 1,2 million de livres.

Plus tôt lundi matin, Big Boy s’est arrêté à McAlester, puis a traversé Eufaula, Checotah, Oktaha et les terres agricoles intermédiaires.

Jennifer Neely, qui vit près d’Oktaha, a posté sur sa page Facebook : « La locomotive Big Boy conduite par le ranch Neely avec un whoo whoo bruyant ! C’est GRAND. »

Big Boy a laissé échapper un WHOO de protection auditive alors qu’il s’arrêtait au passage à niveau d’Okmulgee Avenue.

En quelques secondes, la foule s’est rassemblée autour du train et la police des chemins de fer a dû reculer les spectateurs pendant que les agents travaillaient sur la locomotive.

Lundi marquait au moins la quatrième fois que Don Carroll de Tahlequah voyait Big Boy.

« Je l’ai vu ici, à Waggoner, à Fort Gibson une fois aussi, je le poursuivais », a déclaré Carroll. « J’aime les vieilles choses. C’est gros. C’est énorme. C’est bruyant. Ça fait beaucoup de fumée. »

Deux bus remplis d’étudiants de Stigler et de l’Oklahoma School for the Blind sont arrivés. Les étudiants de la Sadler Arts Academy se sont rassemblés devant le moteur pour une photo de groupe.

Les observateurs des trains ont pris des selfies et tourné des vidéos sous tous les angles, devant souvent lever leur caméra au-dessus de la tête des gens.

Pat Porter de Tahlequah a laissé d’autres personnes utiliser son téléphone intelligent pour prendre une photo d’elle près du train.

« Mon frère l’a vu plusieurs fois », a déclaré Porter. « Nous sommes arrivés vers 10 heures. C’est vraiment un train sympa, on n’en voit plus de ce genre. On dit qu’il n’y en a que sept, et c’est le seul qui circule. »

Des dizaines d’autres se sont rassemblés sur le viaduc pour avoir une perspective différente.

Le moteur a sifflé et a laissé échapper un souffle de vapeur alors qu’il se préparait à se diriger vers le nord hors de Muskogee vers 11h30.

Richard et Michelle Blasius sont venus du Yukon pour voir le train.

« Son père l’a vu à Houston il y a quelques jours », a déclaré Michelle Blasius. « Nous pourrions même le chasser jusqu’à Claremore. »