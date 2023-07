Des centaines de personnes se rassemblent pour la cérémonie du Memorial Day à St. John’s

Le Monument commémoratif de guerre du Canada au centre-ville de St. John’s accueille la cérémonie annuelle du Memorial Day le 1er juillet. (Darrell Roberts/Nouvelles de CBC)

Des foules de gens ont envahi les rues du centre-ville de St. John’s samedi matin pour se souvenir des soldats de la province tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale.

Alors que le reste du pays célèbre le 1er juillet comme fête du Canada, Terre-Neuve-et-Labrador reconnaît également la date comme jour commémoratif en reconnaissance de l’anniversaire de la bataille de Beaumont-Hamel.

La bataille est considérée comme l’un des moments les plus marquants pour le Royal Newfoundland Regiment et Terre-Neuve-et-Labrador dans son ensemble. Plus de 700 soldats du Newfoundland Regiment ont été tués ou blessés le 1er juillet 1916.

L’événement de samedi comprenait des fanfares, des discours et des couronnes déposées par les descendants des soldats. Les vétérans et les soldats tombés au combat lors d’autres guerres ont également été honorés lors de la cérémonie annuelle au Monument commémoratif de guerre du Canada.

Un certain nombre de responsables militaires étaient présents, dont l’actuel président américain des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, dont l’arrière-grand-père a servi dans le régiment de Terre-Neuve pendant leur séjour à Galipoli. Milley est considéré comme l’officier militaire le plus haut gradé des États-Unis et le principal conseiller militaire du président, du secrétaire à la Défense et du Conseil de sécurité nationale.

Pour bon nombre des personnes présentes, c’est une journée qui a une signification personnelle importante.

Neil Harvey dit que le Memorial Day est très important pour lui en tant qu’ancien combattant et fils d’ancien combattant. (Sarah Blackmore/CBC News)

« Tous ces gens qui sont morts à Beaumont-Hamel, je pense à eux », a déclaré Neil Harvey, dont le père a servi dans le régiment à l’époque et a manqué de peu d’aller à Beaumont-Hamel en raison d’une maladie.

« Cela aurait pu facilement être mon père. »

Harvey a également servi dans le régiment pendant 18 ans et a atteint le grade de colonel.

« J’ai un grand-oncle qui est mort pendant la Première Guerre mondiale », a déclaré Dawn Pollard, l’une des nombreuses personnes rassemblées le long de la rue Water pour la cérémonie.

« Il est enterré quelque part en Belgique et je me demande souvent s’ils trouveront un jour ses restes et les ramèneront à Terre-Neuve. »

Elle a dit qu’il était également important que les gens pensent aux guerres dans un contexte contemporain.

« Les gens devraient penser non seulement à la Première Guerre mondiale, mais aussi à ce qui se passe aujourd’hui, la guerre en Ukraine », a-t-elle déclaré.

Des centaines de personnes se sont rassemblées pour honorer la mémoire des soldats tombés au combat lors de la cérémonie du Memorial Day au Monument commémoratif de guerre du Canada à St. John’s. (Darrell Roberts/Nouvelles de CBC)

« Le 1er juillet est un jour de tristesse à Terre-Neuve, mais c’est aussi un jour de fête au Canada », a déclaré Pollard. « Comme nous sommes chanceux d’être au Canada et d’avoir la liberté que nous avons. »

Le vétéran David Moore partageait un sentiment similaire.

« Vraiment, quelle chance nous avons de vivre dans ce pays et d’avoir les libertés que nous avons, de faire les choses que nous faisons et de profiter de nos vies telles que nous les vivons, grâce à ces gens », a-t-il déclaré.

Moore a servi un total de 30 ans et son père était également un vétéran de deux guerres.

Karl Snow, un représentant du Royal Oak Orange Lodge à St. John’s, affirme que la journée a une signification supplémentaire pour le Lodge, car bon nombre de ses membres ont été tués ou blessés pendant Beaumont-Hamel. (Sarah Blackmore/CBC News)

Karl Snow, un représentant du Royal Oak Orange Lodge à St. John’s, a déclaré qu’il était également important de se souvenir des autres soldats qui sont morts lors de l’offensive de la Somme.

« C’est très important en tant que Terre-Neuviens de sortir aujourd’hui pour respecter ce qu’ils ont fait pour nous. »

