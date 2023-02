Des centaines de personnes se rassemblent lors d’une veillée émotionnelle pour l’écolière Holly Newton, 15 ans, après qu’elle a été poignardée à mort devant des plats à emporter

Des CENTAINES de personnes en deuil au cœur brisé ont assisté à une veillée émouvante pour une écolière assassinée hier soir.

Holly Newton a été poignardée peu de temps après avoir quitté l’école vendredi dernier à Hexham, Northumberland.

Holly Newton, 15 ans, est décédée vendredi dernier lorsqu’elle a été poignardée avec un garçon de 16 ans Crédit : NNP

La famille et les amis ont rendu hommage au kiosque à Hexham, Northumberland, dans le cadre d’une veillée commémorative Crédit : NNP

Des rubans violets ont été enroulés autour des poteaux et des arbres environnants, avec des ours en peluche et des fleurs autour des bancs Crédit : NNP

Holly Newton, également connue sous le nom de Holly Olivia, a été poignardée vendredi soir quelques heures seulement après avoir quitté l’école

Son petit ami a été transporté d’urgence à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger après avoir tenté de sauver Holly.

Un garçon de 16 ans, qui ne peut pas être nommé, a été accusé de meurtre, de tentative de meurtre et de possession d’une arme offensive.

Hier soir, des centaines de personnes se sont rassemblées dans un kiosque à musique pour honorer la mémoire de Holly et rendre hommage à sa famille et à ses amis.

Des rubans violets étaient enroulés autour des poteaux et des arbres environnants, avec des ours en peluche et des fleurs laissés autour des bancs.

Des bougies ont été allumées pour l’adolescente dans l’abbaye de Hexham, vieille de 1500 ans, illuminée par des lumières violettes en sa mémoire.

Retenant ses larmes, un parent ému a lu une déclaration de famille à la foule.

Elle a déclaré: “Holly était une fille brillante et pétillante qui aimait danser et voyageait partout pour ses compétitions qu’elle aimait faire.

“C’était une fille tellement drôle, elle était toujours au téléphone en train de parler de danser sur TikTok ou de sortir le micro de sa maman.

“Une fois, elle a mangé une pièce de deux pence et a dit qu’elle pensait que c’était une pièce en chocolat.

“La famille tient à remercier le service d’ambulance du Nord-Est, le personnel du RVI, la police de Northumbria et toutes les personnes désintéressées qui ont aidé Holly la semaine dernière.

“Nous voulons remercier la communauté pour son amour et son soutien irrésistibles pour Holly.

“Holly adorait Hexham. Elle adorait passer du temps avec ses amis après l’école et le week-end, se promener et aller au McDonalds, Pizza Pizza et faire du shopping.

“Et bien sûr, toujours en nous demandant de l’argent.

“Cette communauté a été profondément secouée par ce qui est arrivé à notre Holly vendredi soir dernier.

“Nous voulons que vous sachiez qu’Hexham est un endroit sûr où vivre.

“La vérité sortira à temps et nous aurons justice pour notre Holly.”

Le membre de la famille a exhorté toute personne susceptible d’avoir des informations – aussi petites soient-elles – à contacter la police pour l’aider dans son enquête.

Une mer de cartes sincères et de messages d’amour ont également été déposées lors de la veillée.

Une carte dit : “Holly, je suis tellement désolée que tu aies été emmenée bien trop tôt.

“J’espère que tous les anges s’occupent de toi maintenant, belle fille.”

Un autre dit : “Chère Holly, tu as été enlevée trop tôt. J’envoie de l’espoir, de l’amour et de la force à tes parents, ta famille et tes amis.”

“Petite sœur de Holly, nous pensons tous à toi. École primaire de Shotley Bridge”, disait une carte.

Suzanne Fairless-Aitken, conseillère de Hexham East, a déclaré: “La communauté est bouleversée par cela.

“J’espère que la veillée pourra nous aider à recoller les morceaux.

“La famille a été phénoménale.

“C’est très brut.

“Un de mes enfants est rentré de l’école lundi et a dit” tout est pareil mais tout est différent “et je pense que cela résume l’ambiance.

“C’est un choc, nos enfants ne sont pas différents de n’importe où ailleurs dans le pays.

“Les parents ont une responsabilité, vérifiez le téléphone de votre enfant et son sac à dos.

“Nous avons la responsabilité collective de prendre soin de nos enfants.”

Des centaines d’adolescents ont montré leur soutien lors de la veillée et portaient des sweats à capuche violets pendant que la chanson Angels de Robbie Williams jouait.

Bryan Hart, 56 ans, un soignant de Hexham a déclaré: “Nous avons deux filles de l’âge de Holly et vous ne vous attendez pas à ce que cela se produise.

“L’une d’entre elles connaissait Holly, elle est allée à la même école.

“C’est un souci.

“Vous entendez parler de ces choses qui se passent dans le sud-est et à Londres, mais quand c’est à votre porte, cela vous en rend plus conscient.

“Nous étions à Hexham la nuit où c’est arrivé mais nous sommes partis dix minutes plus tôt.

« Au moment où nous sommes rentrés à la maison et avons entendu ce qui s’était passé, nous ne pouvions pas y croire.

“Elle était si jeune. Vous vous attendez à ce que vos enfants rentrent à la maison.”

Un autre local, qui n’a pas souhaité être nommé, a déclaré: “Cela a eu un impact énorme sur la communauté.

“Tout le monde en est touché.

“Elle était si jeune, c’est une tragédie.

“C’était une jeune fille avec toute sa vie devant elle et elle a été écourtée.”

Un autre local a ajouté: “Cela a été une atmosphère très sombre et étrange à Hexham la semaine dernière.

“Ça a été déchirant.

“J’ai un garçon de 17 ans, donc ça a frappé à la maison.

“Cela me fait craindre qu’ils sortent, ce que nous n’avons jamais eu à faire à Hexham. Ça a toujours été sûr ici.”

L’horreur s’est déroulée vendredi juste après 17 heures devant le restaurant Pizza Pizza.

Holly et son petit ami avaient titubé dans le plat à emporter où le personnel stupéfait s’est précipité pour les aider.

L’adolescente a été transportée à l’hôpital mais n’a malheureusement pas pu être sauvée et est décédée peu de temps après.

La mère au cœur brisé de Holly a révélé que son petit ami avait essayé de sauver Holly.

La famille a précédemment rendu hommage à la “fille brillante et pétillante” qui était “si passionnée par sa famille et ses nombreux amis”.

Une déclaration a déclaré: “C’était une fille, une petite-fille, une sœur, une nièce et une cousine très aimées.

«Holly a toujours été une fille populaire, aimée par tant de gens – pas seulement à Hexham – mais dans tout le Nord-Est.

«Holly aimait aussi danser et était si talentueuse – et une grande partie de son temps libre était consacrée à des cours et à des compétitions à travers le pays.

“Elle avait toute sa vie devant elle et nous acceptons toujours le fait que notre belle et aimante fille n’est plus avec nous.

“Repose en paix pour notre petite fille – nous t’aimons tellement et nos vies ne seront plus jamais les mêmes sans toi ici.

“Vous avez touché tant de cœurs et vous manquerez au-delà des mots à toute votre famille et à vos proches.

“En tant que famille, nous tenons à remercier tous les membres de la communauté pour leur soutien et leurs aimables paroles.”

La danseuse passionnée Holly était une élève de 10e année à l’école secondaire Queen Elizabeth de Hexham.

