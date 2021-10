Des centaines de personnes se rassemblent contre le verrouillage de la Nouvelle-Zélande au milieu des appels à la répression policière contre les « membres de gangs et cultistes » qui désobéissent aux règles de Covid

Les manifestants – qui étaient au nombre de 1 000 à 2 000, selon les médias locaux – sont descendus samedi sur le domaine d’Auckland pour exiger la fin des blocages. Une caravane de motos dirigée par Brian Tamaki – un militant anti-confinement vocal qui dirige la Pentecostal Destiny Church d’Auckland – a été parmi les premières sur les lieux, capturée dans des vidéos alors que le cortège se dirigeait vers le parc.

Le chef de l’Église du destin, Brian Tamaki, dirige une procession de motos se déplaçant le long de l’autoroute du Sud en direction du domaine d’Auckland pour protester contre les restrictions de verrouillage à Auckland, en Nouvelle-Zélande. #Nouvelle-Zélande@ApôtreTamakiSuite #GettyFootage Phil Walter ➡️ https://t.co/yoX9QoCsbIpic.twitter.com/e9v0U1XHrp – Getty Images News (@GettyImagesNews) 1er octobre 2021

Restant pacifique pendant toute la durée de l’événement, la démo a vu Tamaki prononcer un discours enflammé de 40 minutes dénonçant les ordres d’arrêt draconiens, qui sont restés en vigueur à Auckland pendant près de deux mois consécutifs.

Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le mémorial de guerre d’Auckland pour protester contre les fermetures et les vaccinations obligatoires. @newshubpic.twitter.com/r8Ef4gopw3 – Emma Stanford (@emmastanford11) 1er octobre 2021

« Maintenant, Auckland arrive à 50 jours – 50 jours nous avons été en détention à domicile. C’est la même chose qu’ils donnent aux prisonniers qui ont commis un crime ; c’est une alternative à la prison », il a dit. « J’ai été enfermé pendant plus de 50 jours dans ma maison et je n’ai commis aucun crime. Je n’ai rien fait de mal et j’ai été puni. Nous sommes pénalisés.

Je ne peux pas sortir parce que le voisin pourrait me dénoncer. Je ne peux pas conduire sur la route pour acheter du lait et du pain parce que le policier pourrait m’arrêter.

Alors que la présence de la police à la manifestation de samedi semblait quelque peu modérée, sans arrestations ni affrontements signalés, le député du Parti national Simeon Brown, porte-parole de la police du parti, a dénoncé la manifestation en termes non équivoques, s’en prenant également aux forces de l’ordre elles-mêmes.

« Les règles sont claires. La police a mis en garde à juste titre les manifestants à Auckland aujourd’hui – mais nous voyons les yeux fermés sur les gangs qui enfreignent les règles de verrouillage. Les Aucklanders veulent sortir de ce verrouillage – et cela signifie que les règles sont appliquées de manière cohérente [sic], « a-t-il déclaré dans un tweet, se référant vraisemblablement au cortège de motards comme à un « gang ».

Qu’il s’agisse d’un enterrement de gang ou d’une manifestation, les règles sont claires. La police a mis en garde à juste titre les manifestants à Auckland aujourd’hui – mais nous voyons les yeux fermés sur les gangs qui enfreignent les règles de verrouillage. Les Aucklanders veulent sortir de ce verrouillage – et cela signifie que les règles sont appliquées de manière cohérente. – Simeon Brown (@SimeonBrownMP) 1er octobre 2021

Plus tôt cette semaine, Brown a dénoncé « membres d’un gang » – également des motards – après s’être rassemblés pour des funérailles, qui ont été rapidement dispersées par la police à West Auckland. Il a dit que les funérailles étaient « démoralisant pour les plus de 1,7 million d’Aucklandiens » qui ont fait ce qu’on leur a dit et ont scrupuleusement suivi les diktats de leur gouvernement.

«Ce n’est tout simplement pas assez bon. Le gouvernement doit préciser que les règles s’appliquent aux membres de gangs et s’ils les enfreignent, ils seront traités comme tout le monde », a-t-il poursuivi, exhortant la police à réagir plus sévèrement.

Peut-être qu’il est temps pour un amour dur?

Les Aucklandais en ont assez des gangs qui bafouent les règles. pic.twitter.com/0tqPhUo9Ds – Simeon Brown (@SimeonBrownMP) 1er octobre 2021

Les Kiwis moyens ont fait écho aux sentiments de Brown dans des publications en ligne, certains exigeant une répression policière contre les motards provocateurs et « culte débile » membres – se référant apparemment à l’implication de Tamaki et de ses partisans fondamentalistes chrétiens.

Alors laissez-moi comprendre – je suis complètement vacciné mais je ne peux pas quitter Auckland pour affaires ou pour le plaisir, ou faire autre chose à l’extérieur de la maison que faire les courses et 2000 personnes peuvent se réunir pour une manifestation culte ? – Samantha Gray (@gramatterz) 2 octobre 2021

chère @nzpolice si j’allais de l’avant et organisais un événement pour plus de 1000 personnes à Auckland, je suis presque sûr que vous m’arrêteriez. Aussi bien vous devriez. Alors pourquoi ne pas aller là-bas et ARRÊTER Brian Tamaki et son culte débile. – Karen Ferguson (@karen0968) 2 octobre 2021

Alors que le Premier ministre Jacinda Ardern a déclaré un « court et pointu » verrouillage national à la mi-août après qu’un seul cas de Covid-19 a été détecté à Auckland – la plus grande métropole du pays – les mesures ont traîné dans la ville et restent toujours en vigueur, malgré le retour à la normale d’une grande partie du reste de la Nouvelle-Zélande dans le temps depuis. Le gouvernement continue d’insister sur une stratégie de « zéro infection » à Auckland, cherchant à éradiquer complètement le virus hautement infectieux et mondial – un exploit qu’aucun autre pays n’a pu accomplir, à l’exception des affirmations quelque peu douteuses du gouvernement nord-coréen .

