Des centaines de personnes se rassemblent au Niger frappé par le coup d’État alors que la France met fin aux vols d’évacuation

Des centaines de personnes se sont rassemblées jeudi pour soutenir la junte au pouvoir dans la capitale nigérienne, dénonçant la France et d’autres qui ont critiqué un récent coup d’État – alors que les chefs militaires du pays cherchaient à exploiter le sentiment anti-occidental pour consolider leur prise de contrôle.

Alors que le nombre commençait à gonfler lors d’une manifestation organisée par la junte et des groupes de la société civile le jour de l’indépendance du Niger, les manifestants à Niamey ont levé le poing en l’air et ont scandé leur soutien aux pays voisins qui ont également connu des coups d’État militaires ces dernières années.

Certains ont agité des drapeaux russes et un homme a brandi un drapeau russe et nigérien cousu ensemble.

Le coup d’État de la semaine dernière a renversé le président Mohamed Bazoum – dont l’ascension a marqué le premier transfert de pouvoir pacifique et démocratique du Niger depuis l’indépendance de la France en 1960. Elle s’est accompagnée d’un sentiment anti-français strident et a soulevé des questions sur l’avenir de la lutte contre l’extrémisme dans la région du Sahel en Afrique, où la Russie et les pays occidentaux se sont disputés l’influence.

Des partisans ou la junte au pouvoir au Niger tiennent un drapeau russe au début d’un rassemblement à Niamey jeudi. (Sam Mednick/Associated Press)

Le coup d’État a été fermement condamné par les pays occidentaux et le bloc régional ouest-africain connu sous le nom de CEDEAO, qui a menacé d’utiliser la force pour renverser la junte s’ils ne rendent pas le pouvoir à Bazoum. Alors que les tensions se sont accrues dans la capitale et la région, de nombreux pays européens se sont déplacés pour évacuer leurs citoyens.

Certains voient la prise de contrôle comme une poussée pour la liberté

Lors de la manifestation de jeudi, beaucoup ont exprimé leur soutien aux putschistes et ont dénoncé l’ingérence des autres.

« Depuis plus de 13 ans, le peuple nigérien subit des injustices », a déclaré le manifestant Moctar Abdou Issa. La junte « nous sortira de là, si Dieu le veut – ils libéreront le peuple nigérien.

« Nous en avons marre des Français.

Les partisans de la junte au pouvoir au Niger se rassemblent au début d’une manifestation à Niamey appelée à repousser l’ingérence étrangère jeudi, plus d’une semaine après la prise du pouvoir par l’armée. (Sam Mednick/Associated Press)

Un autre manifestant, qui n’a pas donné son nom, a déclaré à Reuters que le Niger est « en train de se libérer du joug de la colonisation ».

La France a entre 1 000 et 1 500 soldats au Niger, aidant à combattre une insurrection de groupes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique en Irak et en Syrie (ISIS) qui s’est propagée dans toute la région.

Après le coup d’État de l’année dernière au Burkina Faso et au Mali en 2021, les deux pays ont expulsé les troupes françaises, dont beaucoup sont maintenant stationnées au Niger.

La junte suspend les émissions françaises

Le Niger a suspendu jeudi les émissions des organes d’information internationaux financés par l’État français France 24 et RFI, suscitant la condamnation du ministère français des Affaires étrangères.

Dans une allocution à la nation mercredi, le nouveau dirigeant militaire, le général Abdourahmane Tchiani, a fustigé ceux qui ont condamné le coup d’État et a appelé la population à être prête à défendre la nation.

Tchiani a déclaré que le Niger devra faire face à des temps difficiles et que les attitudes « hostiles et radicales » de ceux qui s’opposent à son régime n’apportent aucune valeur ajoutée. Il a qualifié les sanctions sévères imposées la semaine dernière par la CEDEAO d’illégales, injustes, inhumaines et sans précédent.

Parler d’intervention militaire régionale

Le bloc a fixé à dimanche la date limite pour que la junte réintègre Bazoum, qui reste assigné à résidence. Depuis mercredi, les chefs de la défense de la CEDEAO discutent d’un éventuel plan d’intervention militaire dans le pays, selon un communiqué de Fidèle Sarassoro, secrétaire exécutif du Conseil de sécurité nationale de Côte d’Ivoire, membre du bloc.

Le ministre sénégalais des affaires étrangères, Aissata Tall Sall, a déclaré jeudi que s’il y avait une intervention militaire au Niger par la CEDEAO, son pays participerait.

Les sanctions du bloc comprennent l’arrêt des transactions énergétiques avec le Niger, qui obtient jusqu’à 90% de son électricité du Nigeria voisin, selon l’Agence internationale des énergies renouvelables.

Les pays occidentaux craignent que le Niger puisse imiter le Mali et le Burkina Faso voisins en se tournant vers la Russie en tant qu’allié et que les troubles ne permettent aux islamistes de gagner du terrain.

Avant la manifestation de jeudi, l’ambassade de France à Niamey a demandé au gouvernement du Niger de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et la protection de ses locaux après qu’il a été attaqué par des manifestants et qu’une porte a été incendiée le week-end dernier.

Les étrangers évacués par avion

L’armée française a déclaré que cinq vols utilisant ses avions avaient évacué plus de 1 000 personnes cette semaine, et le ministère français des Affaires étrangères a déclaré jeudi que son opération d’évacuation était terminée. Les vols ont fait sortir des personnes de 50 nationalités.

Les ressortissants italiens et autres citoyens européens et américains qui ont choisi de quitter le Niger après que la junte du pays a pris le pouvoir dans ce pays d’Afrique de l’Ouest le 26 juillet, arrivent mercredi à l’aéroport de Ciampino près de Rome. (Remo Casilli/Reuters)

Jeudi, Affaires mondiales Canada a déclaré avoir connaissance d’au moins 11 Canadiens qui ont quitté le pays sur des vols organisés par la France.

Le ministère a déclaré que le gouvernement canadien n’avait pas de tels vols pour ses ressortissants « pour le moment ». L’aéroport international de Niamey devrait rouvrir aux vols commerciaux samedi, et Global Affairs a déclaré qu' »un certain nombre de compagnies aériennes » ont déjà réservé des départs.

Le gouvernement canadien a déclaré sur son site Web d’avis aux voyageurs que tous ses citoyens qui se trouvent dans la capitale du Niger devraient faire des plans d’urgence pour quitter le pays et avoir des plans d’évacuation « qui ne dépendent pas de l’aide du gouvernement canadien ».

Le département d’État américain a ordonné mercredi ce qu’il a qualifié de départ temporaire du personnel non essentiel de l’ambassade et de certains membres de la famille du Niger par mesure de précaution. Il a déclaré que son ambassade resterait ouverte.

Le président américain Joe Biden a profité de l’occasion de la fête de l’indépendance du Niger pour demander la libération de Bazoum et le rétablissement de la démocratie.

« Le peuple nigérien a le droit de choisir ses dirigeants. Il a exprimé sa volonté par le biais d’élections libres et équitables – et cela doit être respecté », a-t-il déclaré jeudi dans un communiqué.

Le Nigeria coupe le transport d’électricité

Plus tôt cette semaine, le Nigeria a coupé le transport d’électricité vers le Niger, a déclaré un responsable de l’une des principales compagnies d’électricité du Nigeria, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à commenter la question.

Le responsable n’a pas précisé quelle part de l’électricité du Niger la coupure représentait, mais toute réduction comprimerait davantage les citoyens de ce pays appauvri de plus de 25 millions d’habitants où l’approvisionnement en électricité n’est déjà pas fiable.

Mercredi, le parti du président nigérien a accusé la junte d’avoir coupé l’électricité à sa résidence depuis ce matin. « De ce fait, le président de la république et sa famille ne bénéficient plus de l’approvisionnement tournant en énergie », a déclaré Kalla Ankourao, secrétaire général du parti au pouvoir.