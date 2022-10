Des centaines de personnes se rassemblent à Toronto pour un rassemblement pour la liberté en faveur des femmes iraniennes

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant Queen’s Park à Toronto pour protester contre le gouvernement iranien et manifester leur solidarité envers Mahsa Amini, 22 ans.

Environ 50 000 personnes ont manifesté le week-end dernier à Richmond Hill et ont marché sur la rue Yonge en soutien au Global Freedom Rally for Iran.

Quelques milliers de personnes maintenant et toujours en croissance @cityoftoronto Manifestation à Queen’s Park en solidarité avec #IranProtests – les manifestants traverseront le centre-ville jusqu’au Harbourfront de Toronto. #Mahsa_Amini affiches et enseignes de : « Les femmes, la vie, la liberté » sont à l’honneur. pic.twitter.com/KnMHoO3ItS — Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) 8 octobre 2022

La police de Toronto a déclaré que les agents sur les lieux avaient été informés que le rassemblement pourrait se transformer en marche, ce qui pourrait entraîner des retards supplémentaires dans la circulation. Les automobilistes sont invités à envisager des itinéraires alternatifs.

Amini était une jeune femme qui a été battue à mort par la police iranienne pour ne pas avoir correctement porté le hijab, et les responsables disent qu’elle est morte d’une crise cardiaque – un sujet de beaucoup de doutes et de controverses.

La police de la moralité iranienne a détenu Amini, bien que sa violation spécifique des codes vestimentaires islamiques de l’État ne soit pas claire. Elle est décédée à l’hôpital le 17 septembre.

Des témoins oculaires, y compris d’autres femmes détenues à l’époque, ont déclaré qu’Amini avait été violemment attaquée par des officiers iraniens et qu’elle était décédée des suites de brutalités policières.

Des manifestations mondiales en faveur d’Amini et des femmes iraniennes ont suivi et, selon Iran Human Rights, au moins 54 personnes ont été tuées et des centaines de femmes ont été détenues et maltraitées par les autorités depuis le 25 septembre.