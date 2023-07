Des centaines de personnes se rassemblent à Sarajevo pour rendre hommage aux victimes du massacre de Srebrenica

SARAJEVO, Bosnie-Herzégovine (AP) – Des centaines de personnes ont bordé la rue principale de la capitale bosniaque dimanche alors qu’un camion transportant 30 cercueils passait à Srebrenica, où les victimes nouvellement identifiées du seul génocide reconnu par l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale seront enterrées à l’occasion du 28e anniversaire. du massacre.

Alors que le camion, recouvert d’un immense drapeau bosniaque, s’arrêtait brièvement devant le bâtiment présidentiel du pays, des membres de la foule ont glissé des fleurs dans la toile cachant les restes de victimes retrouvées dans des fosses communes et identifiées par analyse ADN.

« Il est extrêmement triste que des centaines de victimes n’aient toujours pas été retrouvées et que certaines personnes nient encore le génocide (à Srebrenica) », a déclaré Ramiza Gandic, venue lui rendre hommage.

Les victimes du massacre de Srebrenica nouvellement identifiées sont enterrées chaque année le 11 juillet, le jour où le massacre a commencé en 1995, dans un vaste cimetière commémoratif en constante expansion à l’extérieur de la ville orientale.

Jusqu’à présent, les restes de plus de 6 600 personnes y ont été retrouvés et enterrés.

Les tueries de Srebrenica ont été le crescendo sanglant de la guerre de Bosnie de 1992 à 1995, survenue après que l’éclatement de la Yougoslavie a déclenché des passions nationalistes et des ambitions territoriales qui ont opposé les Serbes de Bosnie aux deux autres principales populations ethniques du pays, les Croates et les Bosniaques.

En juillet 1995, les Serbes de Bosnie ont envahi un refuge protégé par l’ONU à Srebrenica. Ils ont séparé au moins 8 000 hommes et garçons musulmans bosniaques de leurs épouses, mères et sœurs, les ont chassés à travers les bois autour de la ville malheureuse et les ont massacrés.

Les auteurs ont ensuite labouré les corps de leurs victimes dans des fosses communes construites à la hâte, qu’ils ont ensuite creusées avec des bulldozers, éparpillant les restes parmi d’autres lieux de sépulture pour cacher les preuves de leurs crimes de guerre.

Le massacre a été déclaré génocide par les tribunaux internationaux et nationaux. Pourtant, les dirigeants serbes de Bosnie et de la Serbie voisine continuent de le minimiser ou même de le nier, malgré les preuves irréfutables de ce qui s’est passé.

The Associated Press