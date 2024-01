Des centaines de personnes se joignent à de nouvelles manifestations en soutien à un militant emprisonné au Bachkortostan en Russie

Selon le média indépendant SOTAvision, environ 1 500 manifestants rassemblé sur la place Salawat Yulayev à Oufa, chantant, dansant et appelant à la libération d’Alsynov, qui a été condamné cette semaine à quatre ans de prison pour « incitation à la haine interethnique », ce que le militant nie.

Une vidéo des manifestations de vendredi partagée sur les réseaux sociaux montre la police anti-émeute arrêtant plusieurs manifestants et les emmenant dans des fourgons de police.

Les autorités ont encerclé la zone avant le début du rassemblement et ont averti les participants par haut-parleur qu’ils seraient arrêtés pour avoir organisé un événement non autorisé.

“Il s’agit d’événements distincts qui relèvent uniquement de la compétence des autorités locales et des forces de l’ordre”, a-t-il ajouté.

Interrogé plus tard vendredi par les journalistes sur les manifestations de cette semaine au Bachkortostan, le Kremlin cherché à minimiser le mécontentement croissant dans la région.

Un tribunal d’Oufa a emprisonné jeudi six manifestants de Baymak pour une durée de 10 à 13 jours pour délits graves liés à la violation des règles de protestation.

Les autorités ont averti que les participants à ces manifestations pourraient encourir jusqu’à 15 ans de prison pour « organisation et participation à des troubles de masse », ou jusqu’à 10 ans pour « violence contre un représentant du gouvernement ».

Parallèlement, le ministère de l’Intérieur du Bachkortostan a lancé deux poursuites pénales suite aux manifestations organisées plus tôt cette semaine dans la ville de Baymak, où Alsynov a été condamné à une peine de prison.

Alsynov a été engagé dans un travail militant au Bachkortostan, l’une des 21 républiques ethniques de Russie, depuis plus de 15 ans, défendant la souveraineté de la région et les droits politiques et linguistiques de ses peuples autochtones bachkirs.

Il a été membre de plusieurs organisations et mouvements nationaux bachkirs, notamment en tant que président de l’organisation nationale bachkir Bashqort, qui a été interdite par le gouvernement russe en mai 2020.

Alsynov a été reconnu coupable mercredi d’« incitation à la haine interethnique » envers les travailleurs migrants lors d’un discours qu’il a prononcé l’année dernière. Il nie les accusations et maintient que ses propos ont été mal traduits de sa langue maternelle, le bachkir, vers le russe.