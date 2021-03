Des centaines de personnes revendiquent des décennies de maltraitance par 150 membres du personnel des centres jeunesse

CONCORD, NH (AP) – Les allégations d’abus contre le centre de détention pour jeunes géré par l’État du New Hampshire s’étendent maintenant sur six décennies, avec 150 employés pendant cette période accusés d’avoir blessé physiquement ou sexuellement 230 enfants dans un établissement que l’avocat des victimes appelle un «aimant pour les prédateurs . »

Rus Rilee a poursuivi l’État en janvier 2020 au nom de trois douzaines d’adultes qui ont allégué avoir été maltraités dans leur enfance au Youth Development Centre de Manchester entre 1982 et 2014. Il représente désormais 230 clients qui disent avoir été maltraités entre 1963 et 2018, date à laquelle ils étaient âgés de 7 à 18 ans.

Au fur et à mesure que le nombre d’années, les accusateurs et les auteurs présumés ont augmenté, la nature écœurante des allégations a également augmenté. Bien que les détails au-delà du nombre mis à jour d’accusateurs et de la période de temps ne soient pas inclus dans les derniers documents judiciaires, Rilee prévoit d’ajouter les comptes de ses clients à la plainte et de les décrire à l’Associated Press:

Sur les 150 employés accusés, plus de la moitié sont accusés d’abus sexuels, a déclaré Rilee. Des enfants ont été violés collectivement par des conseillers, battus alors qu’ils étaient violés et forcés à se maltraiter sexuellement, a-t-il dit. Certains se sont retrouvés avec des maladies sexuellement transmissibles; l’une s’est retrouvée enceinte.

Les membres du personnel ont étouffé les enfants, les ont battus sans connaissance, les ont brûlés avec des cigarettes et se sont cassés les os, a déclaré Rilee. Les conseillers ont créé des «clubs de combat» et ont forcé les enfants à se disputer de la nourriture. Les enfants ont été enfermés à l’isolement pendant des semaines ou des mois, parfois enchaînés ou attachés nus à leur lit. Tenus à l’écart des salles de classe pendant que leurs blessures guérissaient, certains ne savent ni lire ni écrire aujourd’hui, a-t-il déclaré.

«Ces enfants brisés et brisés ont ensuite été libérés dans la société sans éducation, sans compétences de vie et sans capacité à fonctionner de manière significative», a déclaré Rilee.

L’établissement de Manchester, maintenant appelé le Sununu Youth Services Centre en l’honneur de l’ancien gouverneur John H. Sununu, sert les enfants placés dans un cadre institutionnel sécurisé par le système de justice pour mineurs. L’année dernière, la population moyenne n’était que de 17 résidents supervisés par environ 90 employés, même si elle abritait autrefois plus de 100 jeunes et employait un personnel plus important.

Joe Ribsam, directeur de la Division de l’État pour les enfants, la jeunesse et la famille, a déclaré que l’agence continuait de coopérer à une vaste enquête criminelle sur le centre lancée par le bureau du procureur général en 2019. Il n’a pas commenté les nouvelles allégations.

«Les politiques et les systèmes de l’établissement qui protègent les jeunes qui reçoivent des soins comprennent le respect total de la loi sur l’élimination du viol dans les prisons et des caméras de sécurité dans tout l’établissement pour fournir des regards supplémentaires sur les interactions entre le personnel et les étudiants», a déclaré Ribsam dans un communiqué écrit.

On ne sait pas jusqu’où la chaîne de commandement a parcouru la connaissance des abus présumés au fil des ans. Mais la poursuite allègue que certains superviseurs étaient eux-mêmes des agresseurs et que d’autres membres du personnel ont détourné le regard.

«La maltraitance systémique et gouvernementale des enfants qui a eu lieu a été autorisée parce qu’il n’y avait pas de surveillance suffisante et que l’État a été institutionnellement négligent dans ses politiques d’embauche, de formation, de supervision et de rétention», a déclaré Rilee. «Il est assez clair pour moi que cette installation était un aimant pour les prédateurs.»

Rilee a déclaré que la plupart de ses clients avaient parlé à la police d’État dans le cadre de l’enquête criminelle, y compris un homme qui a passé deux ans dans l’établissement à la fin des années 2000. L’homme allègue qu’il a été agressé sexuellement par deux membres du personnel plus d’une demi-douzaine de fois, a été battu par six membres du personnel à la fois et souvent enfermé dans sa chambre pendant une semaine à la fois. Aujourd’hui âgé de 28 ans, il a déclaré qu’il avait été dans et hors du système de justice pénale la plupart de sa vie et qu’il avait lutté contre la dépression, des relations tendues et un sens déformé d’un comportement socialement acceptable.

«Les enfants qui ne sont pas bons là-dedans, nous ne sortons pas bien», a-t-il déclaré. «Cela prend une partie de vous. L’inutilité que vous ressentez après. «Suis-je assez bon pour les gens? Suis-je assez bon pour moi-même? »

Un autre homme, aujourd’hui âgé de 29 ans, a passé plus d’un an au centre à partir de 2007. Il affirme avoir été battu à plusieurs reprises et agressé sexuellement par trois membres du personnel des dizaines de fois, y compris une agression sexuelle qui, selon lui, a été enregistrée dans la cellule d’un agresseur téléphone. Après des années de toxicomanie, il est resté abstinent pendant sept mois, mais les cauchemars et autres symptômes du SSPT persistent.

«Je le revis beaucoup. Chaque nuit, une nuit sur deux, ça ne s’arrête jamais », a-t-il dit.

Aucun d’entre eux n’a de trace de leur séjour au centre, bien qu’ils aient déclaré les avoir demandés et donné aux agents de la police d’État qui les ont interrogés la permission de faire de même.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’agression sexuelle, à moins qu’elles ne soient rendues publiques, comme le principal plaignant du procès, David Meehan.

Meehan, 39 ans, est allé à la police en 2017 avec des allégations d’abus des années 1990. En juillet 2019, deux de ses anciens conseillers ont été inculpés de 82 chefs de viol, et le bureau du procureur général a ouvert une enquête criminelle plus large sur les opérations et les employés du centre de 1990 à 2000. Ces accusations ont été abandonnées en mars dernier, lorsque le bureau l’a annoncé. consacrait «une allocation sans précédent» de ressources à une enquête élargie, notamment l’affectation de 10 soldats de la police d’État à une équipe spéciale.

Pendant ce temps, l’État a obtenu plusieurs prolongations pour répondre au procès, et pas plus tard qu’en janvier, il a déclaré dans des documents judiciaires que les parties étaient «dans des discussions visant à réduire ou à résoudre les questions en cause dans cette affaire». Mais plus tôt ce mois-ci, l’État a déposé une requête pour rejeter l’affaire, en partie parce qu’il a déclaré que l’affaire ne répondait pas aux critères d’un recours collectif.

Le bureau du procureur général a refusé de commenter les nouvelles allégations ou le procès.

«Il y a des procureurs dévoués au bureau du procureur général ainsi que des enquêteurs de la police de l’État du New Hampshire qui travaillent quotidiennement sur cette enquête», a déclaré le procureur général par intérim Jane Young dans une déclaration écrite. « L’enquête suivra les preuves où qu’elles mènent. »

Dans une récente interview, Meehan a déclaré qu’il était frustré par le rythme du processus judiciaire, mais qu’il comprend que cela prendra du temps. Il a dit qu’il était devenu plus fort chaque jour, en partie parce qu’il avait inspiré d’autres personnes à se manifester, y compris les deux qui ont parlé à l’AP.

«C’est réconfortant de savoir que j’ai aidé ces autres personnes à trouver la force de pouvoir dire la vérité sur leur expérience», a-t-il déclaré. « Mais en même temps, ça fait mal d’une manière que je ne peux pas expliquer, sachant que tant d’autres personnes ont été exposées aux mêmes types de choses que moi. »

Meehan a déclaré qu’il n’avait aucun regret de s’être exprimé.

«Je ne peux pas permettre que les abus que j’ai subis soient ce qui détruit ma vie», a-t-il déclaré.