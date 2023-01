Des centaines de personnes protestent contre la politique de l’Allemagne sur l’Ukraine — RT World News

Des manifestants dans la ville bavaroise de Nuremberg ont dénoncé la décision du chancelier Olaf Scholz de fournir à Kiev des armes lourdes

Plusieurs centaines de personnes ont défilé lundi dans la ville bavaroise de Nuremberg pour protester contre la décision de Berlin de fournir à l’Ukraine des armes lourdes, dont des chars Leopard 2. Les participants ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’Allemagne pourrait finir par être entraînée dans une guerre massive avec la Russie.

Des images tournées par l’agence vidéo Ruptly de RT montraient des manifestants scandant des slogans et battant des tambours. L’une des bannières filmées par la caméra disait “Nous sommes la ligne rouge.”

La police observait l’événement, sans affrontements ni arrestations signalés.

S’adressant à Ruptly, l’un des manifestants a déclaré que “L’Ukraine ne pourra pas payer» pour les armes fournies par l’Occident. Il a fait valoir que ce sont les Allemands qui devront payer la facture.

“Si nous, les Allemands, nous nous impliquons dans une guerre, et personnellement, je n’ai pas de guerre avec la Russie, alors pour nous, les Allemands, d’après l’histoire, c’est le pire signe que nous puissions envoyer,“, a déclaré l’homme à Ruptly.

Selon le manifestant, «aucune guerre ne doit passer par l’Allemagne, ni avec des livraisons d’armes ni quoi que ce soit d’autre, car sinon, l’Allemagne se retrouvera de nouveau au milieu.« Ce dernier, a-t-il affirmé, est exactement ce que »L’Amérique veut.”

Un autre manifestant a déploré que «si les choses continuent comme ça” L’Allemagne peut devenir somnambule dans un “troisième guerre mondiale.”

La marche a eu lieu quelques jours après que le chancelier Scholz a annoncé mercredi dernier sa décision d’expédier à Kiev quatorze chars Leopard 2A6 du stock allemand. Berlin a également déclaré qu’il autoriserait les autres pays en possession du matériel à faire de même.















Cette annonce a marqué un revirement majeur de la part de l’Allemagne, qui avait refusé pendant des mois de donner des chars à l’Ukraine, invoquant les risques d’une escalade incontrôlable.

Ces dernières semaines, cependant, la pression sur Berlin s’est accrue à la fois de la part des États-Unis et de certains autres États membres de l’OTAN tels que la Pologne. Jeudi dernier, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a révélé que l’armure allemande devrait arriver en Ukraine dès la fin mars. Pendant ce temps, Scholz, commentant la décision, a expliqué que l’objectif de Berlin dans le pays d’Europe de l’Est est de s’assurer que la Russie ne “réussir à changer les frontières par la force.”

Le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a à son tour qualifié la décision de fournir à l’Ukraine des chars de fabrication occidentale fabriqués par l’Allemagne, les États-Unis et le Royaume-Uni de “implication directe» de l’OTAN dans le conflit. Dans une déclaration séparée, le responsable a averti que la dernière décision de Scholz serait «laisser une marque» sur les relations russo-allemandes qui sont déjà au plus bas. Peskov a soutenu, cependant, que l’OTAN “surestime clairement le potentiel que [the Western-made hardware] va ajouter à l’armée ukrainienne.”