Des centaines de personnes ont fait irruption dimanche dans le principal aéroport de la région russe du Daghestan et sur le terrain d’atterrissage, scandant des slogans antisémites et recherchant les passagers arrivant d’un vol en provenance de Tel Aviv, Israël, ont rapporté les agences de presse russes et les réseaux sociaux.

Selon les médias russes, la foule a encerclé l’avion de ligne, qui appartenait à la compagnie aérienne russe Red Wings.

Les autorités ont fermé l’aéroport de Makhatchkala, la capitale de cette région à majorité musulmane, et la police a convergé vers les installations. Le ministère de la Santé du Daghestan a déclaré que plus de 20 personnes avaient été blessées, dont deux dans un état critique. Parmi les blessés figuraient des policiers et des civils.

Le ministère de l’Intérieur du District fédéral russe du Caucase du Nord, où se trouve le Daghestan, a déclaré que les images de vidéosurveillance seraient utilisées pour établir l’identité des personnes ayant pris d’assaut l’aéroport et que les personnes impliquées seraient traduites en justice.

Le ministère russe de l’Intérieur a déclaré lundi dans un communiqué que « plus de 150 participants actifs aux troubles ont été identifiés (et) 60 d’entre eux ont été arrêtés », a rapporté l’Agence France-Presse.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait certains membres de la foule brandissant des drapeaux palestiniens et d’autres tentant de renverser une voiture de police. Des slogans antisémites ont été criés et certains dans la foule ont examiné les passeports des passagers à l’arrivée, apparemment pour tenter d’identifier ceux qui étaient israéliens.

“Les Etats-Unis condamnent vigoureusement les manifestations antisémites au Daghestan, en Russie”, a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, dans un communiqué. “Les États-Unis se tiennent sans équivoque aux côtés de l’ensemble de la communauté juive alors que nous assistons à une montée de l’antisémitisme dans le monde entier. Il n’y a jamais aucune excuse ni justification pour l’antisémitisme.”

Dans un communiqué dimanche soir, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël “attend des autorités russes chargées de l’application des lois qu’elles protègent la sécurité de tous les citoyens israéliens et des Juifs où qu’ils se trouvent et qu’elles agissent résolument contre les émeutiers et contre les incitations sauvages dirigées contre les Juifs”. et les Israéliens.”

Le bureau de Netanyahu a ajouté que l’ambassadeur d’Israël en Russie travaillait avec la Russie pour assurer la sécurité des Israéliens et des Juifs.

Des gens dans la foule marchent en criant des slogans antisémites sur un aérodrome de Makhatchkala, en Russie, le lundi 30 octobre 2023. PA



Tout en exprimant son soutien aux Palestiniens de Gaza, le gouvernement régional du Daghestan a appelé les citoyens à rester calmes et à ne pas prendre part à de telles manifestations.

“Nous exhortons les habitants de la république à traiter la situation mondiale actuelle avec compréhension. Les autorités fédérales et les organisations internationales mettent tout en œuvre pour instaurer un cessez-le-feu contre les civils de Gaza… nous exhortons les habitants de la république à ne pas succomber aux provocations destructrices”. groupes et de ne pas créer la panique dans la société”, a écrit le gouvernement du Daghestan sur Telegram.

Le mufti suprême du Daghestan, Cheikh Akhmad Afandi, a appelé les habitants à mettre fin aux troubles à l’aéroport.

“Vous vous trompez. Ce problème ne peut pas être résolu de cette manière. Nous comprenons et percevons votre indignation très douloureusement. … Nous résoudrons ce problème différemment. Pas par des rassemblements, mais de manière appropriée. Un maximum de patience et de calme pour vous”, a-t-il déclaré. dans une vidéo publiée sur Telegram.

Le gouverneur du Daghestan, Sergueï Melikov, a promis des conséquences à quiconque prendrait part aux violences.

“Les actions de ceux qui se sont rassemblés aujourd’hui à l’aéroport de Makhatchkala constituent une violation flagrante de la loi ! … (Ce) qui s’est passé à notre aéroport est scandaleux et devrait faire l’objet d’une évaluation appropriée de la part des forces de l’ordre ! Et cela sera certainement fait. !” il a écrit sur Telegram.

Il a qualifié les manifestations de « couteau dans le dos de ceux qui ont donné leur vie pour la sécurité de la patrie », faisant référence à la guerre de 1999 au Daghestan et aux troupes combattant actuellement en Ukraine.

L’agence de l’aviation civile russe, Rosaviatsia, a rapporté plus tard que l’aérodrome avait été dégagé, mais que l’aéroport resterait fermé aux avions entrants jusqu’au 6 novembre.