Des centaines de personnes posent nues sur une plage australienne pour sensibiliser au cancer de la peau

Quelque 2 500 personnes ont enlevé leurs vêtements samedi pour poser pour l’artiste photographe américain Spencer Tunick à Bondi Beach à Sydney dans le but de sensibiliser le public au cancer de la peau.

Tunick, connu pour organiser des séances de photos nues de masse sur des monuments du monde, a utilisé un mégaphone pour diriger les participants dans plusieurs poses sur la plage avant que beaucoup ne se baignent nus dans l’océan.

L’artiste basé à New York a collaboré avec un organisme de bienfaisance sur l’installation d’art nu dans le but de sensibiliser au mélanome, la quatrième forme de cancer la plus courante en Australie.

Le gouvernement fédéral australien estime que cette année, 17 756 nouveaux cas de cancer de la peau seront diagnostiqués en Australie et que 1 281 Australiens mourront de la maladie.

Publication Instagram de Tunick a expliqué que les participants ne s’étaient rassemblés que dans leur peau, “regardant les premiers rayons de lumière se glisser à l’horizon de Bondi Beach, se tenant avec une force respectueuse, honorant tous ceux qui ont été tués ou qui se sont battus contre notre” cancer national “, sachant que nous serons la génération qui l’arrêtera.”

Le photographe a développé ses intentions dans une déclaration à Fox News Digital.

“Le cancer de la peau est le cancer le plus répandu dans le monde. Chaque année, plus de 1,3 million de personnes en sont diagnostiquées. Tuant plus de 125 000 personnes. Malheureusement, ces décès devraient augmenter de 20 % au cours des prochaines années, à moins que nous ne fassions de grandes choses courageuses pour arrêtez ça”, a-t-il expliqué. “J’espère que mes photographies récentes avec l’inclusion de nombreux survivants du cancer de la peau rappelleront aux gens la fragilité de la vie et l’importance des contrôles cutanés.”

Tunick a également été personnellement touché par la maladie, expliquant qu’un membre de la famille s’est récemment fait retirer un mélanome, l’attrapant à temps.

Une participante, Robyn Lindner, a déclaré qu’elle avait surmonté ses nerfs pour se déshabiller pour le tournage, qui, selon les organisateurs, impliquait 2 500 personnes.

“J’étais secrètement terrifiée (et) hier soir, je dois avouer que je pensais : ‘Qu’est-ce que j’ai fait ?’ Mais c’était génial, tout le monde était dans une très bonne ambiance, tout le monde était vraiment respectueux et c’était vraiment amusant”, a déclaré Lindner.

Tunick a réalisé pour la dernière fois un tournage de masse à Sydney en 2010, lorsque 5 200 Australiens ont posé nus à l’Opéra de Sydney.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son prochain projet, Tunick a expliqué qu’il essayait de trouver un moyen de faire un nu de masse en Asie.

“Chaque fois qu’un musée en Asie approche le gouvernement local avec l’un de mes projets, il est refusé. J’ai été refusé en Corée du Sud, à Taiwan et à Shanghai, en Chine”, a expliqué Tunick.

Il a suggéré: “Peut-être une île isolée au large des côtes du Japon?”

Reuters a contribué à ce rapport.