Des centaines de personnes pleurent alors que la famille israélienne de cinq personnes tuées ensemble repose au repos

GAN YAVNE, Israël (AP) — Une famille israélienne de cinq personnes dont les corps ont été découverts dans les bras l’un de l’autre après avoir été tués par des militants du Hamas a été enterrée ensemble lors de funérailles en présence de centaines de personnes en deuil.

La famille et les amis ont fait leurs adieux mardi à la famille Kotz – un couple et leurs trois enfants qui ont été abattus chez eux au kibboutz Kfar Azza lors de l’invasion du Hamas le 7 octobre du sud d’Israël. Ils ont été enterrés côte à côte dans un cimetière situé à 50 kilomètres à l’ouest de Jérusalem.

Aviv et Livnat Kotz, leur fille Rotem et leurs fils Yonatan et Yiftach ont été retrouvés morts sur un lit, se serrant l’un contre l’autre, a déclaré un membre de la famille.

La famille avait quitté Boston pour s’installer en Israël et avait construit la maison il y a quatre ans dans le kibboutz où Aviv avait grandi, a déclaré la sœur de sa femme, Adi Levy Salma, au média israélien Ynet.

« Nous lui avons dit que c’était dangereux, mais elle ne voulait pas déménager, car c’était sa maison pour la vie », a déclaré Levy Salma.

Avec Israël simultanément en état de guerre et de deuilles funérailles étaient l’une des nombreuses cérémonies organisées.

Les personnes en deuil se rassemblent autour des cinq cercueils de la famille Kotz lors de leurs funérailles à Gan Yavne, Israël, le mardi 17 octobre 2023. La famille a été tuée par des militants du Hamas le 7 octobre dans leur maison du kibboutz Kfar Azza, près de la frontière avec le Bande de Gaza, Plus de 1 400 personnes ont été tuées et quelque 200 capturées lors d’une attaque sans précédent sur plusieurs fronts menée par le groupe militant qui dirige Gaza. (Photo AP/Ohad Zwigenberg)

Plus de 3 400 personnes ont été tuées du côté palestinien, selon le ministère de la Santé de Gaza, et les funérailles y font partie de la vie quotidienne, avec des hommes courant dans les rues portant des corps dans des draps blancs et criant « Allahu akbar », l’expression arabe. car « Dieu est grand ».

En Israël, des membres de la famille et des amis en deuil ont fait leurs adieux à Shiraz Tamam, une Israélienne qui faisait partie des 260 personnes abattues alors qu’elles étaient des militants lourdement armés. a pris d’assaut un festival de musique électronique.

Les personnes en deuil, la plupart portant des hauts noirs et certaines avec des lunettes de soleil, ont essuyé leurs larmes et se sont serrées les unes contre les autres en disant au revoir à Tamam avant que son corps enveloppé dans un linceul ne soit enterré dans un cimetière de Holon, dans le centre d’Israël.

Avec plus de 1 400 morts en Israël et beaucoup encore non identifiés, les funérailles se poursuivront pendant des jours, voire plus, alors que la nation tente de faire face au traumatisme des attaques qui ont révélé les faiblesses flagrantes d’un pays. système de défense que certains pensaient impénétrable.

De nombreuses familles se sont réveillées le jour des attaques au son des sirènes de raid aérien et des roquettes qui passaient au-dessus de leur tête.

Adi Levy Salma a déclaré que sa famille s’est précipitée vers leur coffre-fort chez eux à Gedera et qu’elle a envoyé un SMS à sa sœur pour voir si elle allait bien.

Mais Livnat Kotz n’a pas répondu et n’a pas répondu aux appels téléphoniques. Levy Salma était encore plus inquiète lorsque sa nièce, Rotem, n’a pas répondu.

« Ensuite, nous avons commencé à recevoir des informations faisant état de terroristes qui avaient infiltré le kibboutz », a déclaré Levy Salma. « C’est à ce moment-là que nous avons réalisé que quelque chose de grave s’était produit. Leurs amis et voisins sont venus les chercher, mais ils ne l’ont pas fait. Nous étions très inquiets. »

Lors des funérailles de la famille Kotz, soldats et civils ont sangloté. Les tombes étaient remplies de fleurs.

Livnat est décédée une semaine avant son 50e anniversaire, a déclaré sa sœur. Elle a travaillé à vulgariser les métiers anciens et à les intégrer dans le système scolaire. Son mari était vice-président chez Kafrit Industries, un fabricant de plastique, a indiqué la société.

Rotem était instructeur militaire dans les Forces de défense israéliennes. Les garçons jouaient au basket-ball à l’Académie de la jeunesse Hapoel Tel Aviv.