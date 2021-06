Des centaines de personnes organisent une rare manifestation à Bahreïn après la mort d’un prisonnier

Bahreïn, qui abrite la 5e flotte de l’US Navy, est maintenant aux prises avec sa pire vague de virus. C’est au milieu d’un verrouillage d’une semaine et le nombre de cas quotidiens a récemment baissé. L’île, qui abrite 1,6 million d’habitants, a enregistré plus de 253 000 cas signalés et 1 160 décès.