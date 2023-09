Des centaines de personnes ont passé leur week-end à gambader à Kelowna Boulderfields

Des rochers ont été secoués aux Boulderfields de Kelowna ce week-end lors du festival d’escalade en plein air Rock the Blocs.

«C’était la neuvième fois que nous organisions l’événement, et la participation a été phénoménale, ce qui a fait de l’événement tout ce que nous espérions», a déclaré Jonty Pearson de la Kelowna Bouldering Association.

Pas moins de 305 grimpeurs se sont rassemblés sur ce site isolé le samedi 9 septembre pour un week-end de plaisir et de soleil.

Il y avait des compétitions d’escalade, des défis amusants, de la musique, des cadeaux d’équipement et de cadeaux de la part des donateurs, et de la bonne ambiance toute la journée. Au total, 164 athlètes ont participé à huit catégories de compétitions.

« L’atmosphère était électrique le soir lorsque les spectateurs sont venus voir les grimpeurs s’attaquer à une éprouvette locale éclairée par des projecteurs et des lampes frontales », a déclaré Pearson.

De nombreux participants ont campé pendant la nuit et ont grimpé à nouveau le dimanche 10 septembre.

Le deuxième jour de l’événement, plusieurs cliniques ont été proposées, notamment les populaires cliniques Queer Intro to Bouldering, Women’s Bouldering, Intro to Bouldering, Bouldering Development et Boulderfields 201.

L’événement du week-end Rock the Blocs a permis de récolter plus de 4 000 $ pour l’Okanagan Bouldering Society, qui s’efforce d’impliquer les gens dans ce sport et de garder les sites d’escalade intacts.

