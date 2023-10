Des centaines de personnes ont été tuées dans une explosion dans un hôpital de la bande de Gaza, Israël accuse le Jihad islamique de « l’échec du lancement d’une roquette »

Un hôpital géré par le Hamas soignant des Palestiniens blessés et d’autres cherchant refuge dans la bande de Gaza a été touché par une frappe aérienne mardi, tuant des centaines de personnes, bien que les Forces de défense israéliennes (FDI) imputent cette frappe au Jihad islamique.

Le ministère de la Santé a déclaré qu’au moins 500 personnes avaient été tuées à l’hôpital baptiste al-Ahli dans la ville de Gaza, ce qui, selon le Hamas, était le résultat d’une frappe aérienne israélienne.

Interrogée plus tôt dans la journée, l’armée israélienne a déclaré qu’elle enquêtait sur la source de l’explosion, notant que l’hôpital est un « bâtiment hautement sensible » et n’est « pas une cible de l’armée ».

Après une enquête, Tsahal a fourni ses conclusions concernant la source de la frappe aérienne.

« Une analyse des systèmes opérationnels de Tsahal indique qu’un barrage de roquettes a été tiré par des terroristes à Gaza, passant à proximité immédiate du site d’al-Ahli. [Baptist] « Les renseignements provenant de plusieurs sources dont nous disposons indiquent que le Jihad islamique est responsable de l’échec du tir de roquette qui a touché l’hôpital de Gaza. »

Peu après l’attaque, un haut responsable du Hamas a déclaré à Fox : « Après l’attaque barbare, il est trop tôt pour en parler ».

Représentante Rashida Tlaib , D-Mich., a accusé Israël d’avoir mené une frappe contre l’hôpital, dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Israël vient de bombarder l’hôpital baptiste, tuant 500 Palestiniens (médecins, enfants, patients) juste comme ça », a tweeté Tlaib mardi. « [President Biden] c’est ce qui arrive lorsque vous refusez de faciliter un cessez-le-feu [and] aider à désamorcer la situation. Votre approche axée uniquement sur la guerre et la destruction m’a ouvert les yeux, ainsi que ceux de nombreux Américains palestiniens et musulmans américains comme moi. Nous nous souviendrons de votre position. »

Quelques heures après sa publication sur les réseaux sociaux, Tsahal a publié sa déclaration sur X, affirmant que l’hôpital avait été touché par une roquette du Hamas provenant d’un barrage de missiles, et non par un missile israélien.

Le Hamas visait Tel Aviv avec des tirs de roquettes mardi. Le groupe cible le centre d’Israël plusieurs fois par jour.

Louis Casiano de Fox News Digital a contribué à ce rapport.