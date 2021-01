Des centaines de personnes obligées d’évacuer alors que le volcan indonésien Merapi crache des nuages ​​chauds dans l’air

Le volcan indonésien du mont Merapi est entré en éruption jeudi matin, forçant quelque 500 résidents à fuir au milieu des craintes d’une éruption plus importante alors que l’activité sismique se poursuivait tout au long de la journée.

Des éruptions plus petites se sont poursuivies tout au long de jeudi alors que les évacuations se poursuivaient, envoyant des panaches de nuages ​​chauds à des centaines de mètres dans les airs au-dessus de la montagne de 2968 mètres (9737 pieds) et de petites avalanches de matériaux volcaniques sur ses pentes.

Sahabat Inisiator, evakuasi warga terdampak erupsi merapi masih terus dilakukan hingga kini. Semenjak guguran terjadi pada Selasa (5/1) warga masih diimbau untuk menjauhi area merapi hingga di batas aman. ⁣

Des milliers de personnes avaient déjà été déplacées par des éruptions sur le volcan le plus actif d’Indonésie au cours des 12 derniers mois, et le niveau d’alerte dans la région a été porté à son deuxième niveau le plus élevé en novembre après la détection d’une activité sismique accrue.

« Jusqu’à présent, le danger potentiel ne dépasse pas 5 kilomètres (3 miles) », le chef du centre de volcanologie et d’atténuation des risques géologiques de Yogyakarta, Hanik Humaida, a déclaré dans un communiqué.

On estime que 250 000 personnes vivent dans un rayon de 10 kilomètres autour du volcan.

Le volcan a éructé des cendres et des gaz chauds jusqu’à six kilomètres dans les airs en juin, mais aucune victime n’a été signalée.

La dernière éruption majeure du mont Merapi remonte à 2010 et a entraîné la mort de 347 personnes et l’évacuation de 20 000 personnes.

