Des centaines de personnes montrent leur soutien à un enseignant de Plainfield qui lutte contre le cancer avec une veillée aux chandelles – Shaw Local

Une enseignante de Plainfield luttant contre le cancer était en larmes alors que des centaines de personnes se sont présentées chez elle dimanche pour lui montrer leur soutien à elle et à sa famille.

Lynn Smith s’est assise près de sa fenêtre et a essuyé ses larmes avec un mouchoir en faisant signe à sa famille, ses amis, ses étudiants et ses collègues qui sont arrivés pour un service aux chandelles pour montrer leur soutien dans sa lutte contre le cancer du côlon de stade 4.

Smith a déclaré que l’effusion de soutien qu’elle et sa famille ont reçue “a été si merveilleuse”.

«Je suis juste étonné de voir toutes les personnes qui se réunissent pour cela. C’est un gros problème », a déclaré Smith.

Un service aux chandelles pour Smith et sa famille appelé illumLYNNate Plainfield a eu lieu en fin d’après-midi dimanche devant la maison familiale. Eva Mores, une voisine et amie de longue date qui a aidé à organiser l’événement, a déclaré que 250 personnes avaient fait des réservations pour éclairer les liminarias autour de la maison de Smith.

Mores a qualifié le niveau de soutien communautaire de “tout simplement incroyable”.

“C’est une personne qui mérite chaque instant et plus”, a déclaré Mores.

Des luminaires sont placés devant la maison de Lynn Smith dimanche à Plainfield, en signe de soutien. Smith lutte contre un cancer du côlon de stade 4. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Mores a déclaré que l’événement de dimanche faisait partie d’une collecte de fonds globale pour soutenir Smith et démontrer à quel point elle avait “illuminé la vie de tant de personnes, et lui en a rendu une fraction avec ces sommités”.

Alors que la foule des supporters s’alignait le long de West Prairie Drive pour saluer Smith et sa famille à leur fenêtre, la chanson “Lean on Me” de Bill Withers a été diffusée par un haut-parleur sur la pelouse.

Au fur et à mesure que chaque personne se dirigeait vers la fenêtre, elle faisait signe à Smith et à sa famille, puis installait un luminaire autour de l’arbre de la cour avant et à d’autres endroits de la cour. Les luminaires sont des sacs blancs avec une lumière à l’intérieur, et beaucoup d’entre eux avaient des messages écrits pour Smith.

« Elle a été une merveilleuse source d’inspiration pour nous tous », a déclaré Jennifer Manfredi, qui a enseigné avec Smith.

L’une des élèves de Smith qui est venue à l’événement était Talia Carver, 11 ans. Elle a dit que Smith, qui était son professeur de sixième année, lui manquait.

“C’était une très bonne enseignante et elle faisait beaucoup de choses amusantes”, a déclaré Carver.

Talia Carver (au centre), une élève de Lynn Smith, écrit des mots d’encouragement sur une lanterne pour son professeur avec son amie, Libby Atwook, et son frère, Gavin. Des centaines de personnes sont venues montrer leur soutien à Lynn Smith qui lutte contre le cancer. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Peu de temps après le service aux chandelles, Smith et sa famille sont sortis pour montrer leur appréciation. Smith a dansé un peu pendant que l’orateur jouait “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley.

Smith a dit à la foule qu’elle était un peu essoufflée parce qu’elle était un peu dépassée.

“Nous nous sentons si pris en charge et si spéciaux que vous vous êtes tous réunis pour honorer notre famille avec cette incroyable démonstration de votre aide”, a déclaré Smith.

Lynn Smith, luttant contre le cancer du côlon de stade 4, partage quelques mots avec les centaines de personnes qui sont venues montrer leur soutien devant sa maison à Plainfield dimanche. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

Le service aux chandelles de dimanche ne mettra pas fin à la démonstration de soutien de la communauté.

Un GoFundMe a été créé pour Smith et sa famille qui a recueilli 36 349 $ dimanche et a un objectif de 50 000 $. La collecte de fonds est disponible sur gofund.me/1df5f8e8.

Les restaurants locaux participent également à aider la famille Smith.

Les personnes qui visitent les restaurants suivants aux dates suivantes et qui mentionnent Lynn Smith lors de la commande peuvent recevoir une partie des bénéfices reversés à la famille :

• Culver’s, 13449 S. Route 59, 17 h à 20 h, 2 février

• Aurelio’s Pizza, 14421 Wallin Drive, de 11 h à 17 h, le 8 février

• Buffalo Wild Wings, 11820 S. Route 59, déjeuner ou dîner, 15 février