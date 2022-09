Joan Bretag d’Ottawa a commencé à marcher pour la maladie d’Alzheimer il y a environ huit ans lorsque son père a été diagnostiqué. Le père de Bretag l’a rejointe avec ses amis et sa famille dans la marche jusqu’à ce qu’il en soit incapable, et il est décédé il y a cinq ans.

Bretag continue de marcher pour la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer chaque année depuis et a participé à la Marche pour mettre fin à la maladie d’Alzheimer samedi à Ottawa avec son mari, Tom, et leur chien, Otis. Même Otis portait un bandana violet pour soutenir la cause.

“J’aime sortir et voir la camaraderie”, a déclaré Bretag. « Pendant un certain temps, chaque fois que les gens avaient la maladie d’Alzheimer, ils l’ont caché, et maintenant c’est quelque chose qui est de notoriété publique. C’est juste une grande cause et tant de gens formidables se sont déplacés.

Les participants à la Marche pour vaincre la maladie d’Alzheimer se préparent à commencer la marche le samedi 10 septembre 2022 à Ottawa. (Olivia Doak – odoak@shaw)

Des centaines de personnes ont participé à la marche d’Ottawa pour mettre fin à la maladie d’Alzheimer samedi, nombre d’entre elles portant du violet, la couleur emblématique de l’Alzheimer’s Association. Il y avait des artistes, de la musique, des stands et des gens déguisés en princesses et super-héros Disney, tous contribuant à la haute énergie de la journée.

Jennifer Stevenson, une résidente d’Ottawa, a déclaré qu’elle marchait pour son grand-père. Elle a dit que les médecins ne savaient pas grand-chose sur la maladie ou sa cause parce qu’il n’y avait pas assez de financement pour la recherche et les soins d’Alzheimer. “Mon grand-père l’a eu pendant environ 6 ans, et il n’y avait rien qu’ils pouvaient faire pour lui.”

Brian Larson était le maître de cérémonie de l’événement et a déclaré qu’il s’était impliqué parce que des amis à lui, qui avaient des proches touchés par la maladie d’Alzheimer, avaient demandé de l’aide pour l’événement. Bien que Larson n’ait eu aucun de ses proches personnellement affecté, il a déclaré qu’il croyait fermement en la cause et que les deux années où il avait été impliqué l’avaient rendu émotif.

“C’est un groupe formidable de personnes et une cause merveilleuse”, a déclaré Larson. « C’est une bonne ambiance et une bonne énergie et ça donne envie de sortir. Du début à la fin, c’est vraiment une journée spectaculaire dont je suis vraiment fier de faire partie.

Une partie de l’événement comprend une cérémonie avant la marche reconnaissant les fleurs de différentes couleurs que le participant tient. Chaque marcheur reçoit une fleur de jardin promise en fonction de son expérience avec la maladie d’Alzheimer. Les fleurs orange signifient un soutien global à la cause, le jaune signifie un soignant ou un partisan, les fleurs violettes sont données à ceux qui ont perdu un être cher à cause de la maladie d’Alzheimer et le bleu est donné à ceux qui vivent avec la maladie d’Alzheimer.

Les participants à la marche d’Ottawa pour mettre fin à la maladie d’Alzheimer plantent leurs fleurs dans le sol pour honorer les personnes touchées par la maladie le samedi 10 septembre 2022. (Olivia Doak – odoak@shaw)

Angie Chiaventone, une résidente d’Ottawa, tenait une fleur jaune. Chiaventone, parce qu’elle travaille dans l’unité de la mémoire de Pleasant View à Ottawa, a déclaré que la cause comptait beaucoup pour elle. Elle s’occupe quotidiennement des résidents qui luttent contre la maladie et certains en meurent. Elle a dit qu’il était important qu’elle soit ici pour soutenir les familles touchées et travailler pour trouver un remède.

Chiaventone a participé à la cérémonie et a conduit tous ceux qui tenaient des fleurs jaunes en la tenant haut en signe de reconnaissance. Une fois la cérémonie terminée, certains ont emporté leurs fleurs avec eux lors de la promenade. D’autres ont laissé les leurs derrière eux, les plantant plutôt dans une petite zone clôturée comme symbole d’espoir.

L’argent récolté grâce à la marche servira à financer les efforts de recherche et de soins de l’Association Alzheimer. Pour plus d’informations sur la marche pour vaincre l’Alzheimer ou pour faire un don, visitez https://act.alz.org/site/TR?sid=23932&type=fr_informational&pg=informational&fr_id=15553