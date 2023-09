Des centaines de personnes marchent et courent pour Terry Fox à Kelowna

L’événement a permis de récolter plus de 38 000 $

Little Fox Windsor, du nom de Terry Fox lui-même, s’est joint à la 43e course annuelle Terry Fox à Kelowna le 17 septembre 2023. (Brittany Webster/Capital News)

La 43e course Terry Fox annuelle a vu environ 300 personnes se rendre au parc Stuart de Kelowna le 17 septembre.

Michael Humer a organisé la course cette année et attribue son parcours professionnel à Fox.

Humer avait 19 ans lorsque Fox courait le marathon de l’espoir. Il a suivi le parcours du coureur et a mené une carrière de 28 ans en tant que chirurgien auprès de patients atteints de cancer.

Même si Humer n’a jamais eu la chance de rencontrer Fox avant son décès, « j’ai l’impression d’avoir connu Terry Fox toute ma vie d’adulte. J’aurais adoré le rencontrer et j’aurais été là si Terry était arrivé sur la côte ouest, mais malheureusement, sa course s’est arrêtée à l’autre bout du pays après plus de 5 000 kilomètres.

Pat Munro et Wendy Wright ont participé à l’événement pour la première fois depuis de nombreuses années.

« Une jeune femme que nous connaissons, Maggie Bradshaw, 10 ans, est à Vancouver avec le même type de cancer que Terry Fox », a déclaré Munro.

Bradshaw a récemment perdu sa jambe à cause d’un cancer. Son histoire peut être trouvée sur GoFundMe.

Munro et Wright connaissent Bradshaw grâce à un groupe de cyclistes dans lequel ils font partie avec ses parents. La jeune fille de Kelowna devrait recevoir une prothèse au début de 2024.

La Course Terry Fox à Kelowna a atteint son objectif de collecte de fonds de 38 000 $.

