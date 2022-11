Des centaines de personnes manifestent pour l’action climatique au sommet de l’ONU

Commentez cette histoire Commentaire

CHARM EL-CHEIKH, Égypte – Des centaines de militants ont appelé les pays industrialisés à payer pour l’impact du changement climatique et à accélérer la transition des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables samedi lors de la plus grande manifestation jamais organisée lors du sommet des Nations Unies sur le climat en Égypte. Les protestations ont pour la plupart été étouffées lors de la conférence, connue sous le nom de COP27, qui se déroule dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh. Les militants ont accusé le coût élevé des déplacements, de l’hébergement et des restrictions dans la ville isolée d’avoir limité le nombre de manifestants.

Les manifestants ont défilé dans la “zone bleue” de la conférence, qui est considérée comme un territoire de l’ONU et régie par le droit international. Ils ont scandé, chanté et dansé dans une zone non loin de l’endroit où se déroulent les pourparlers et les négociations sur le climat. Les manifestations ont eu lieu à la fin de la première semaine du sommet de deux semaines, alors que les actions de protestation lors des sommets sur le climat sont généralement à leur maximum.

« Payez maintenant pour les pertes et les dommages », a déclaré vendredi Nbani, un militant écologiste nigérian qui dirigeait un groupe de manifestants africains. De nombreux manifestants, aux côtés de plusieurs pays vulnérables, ont appelé à ce que les paiements pour «pertes et dommages», ou le financement pour aider à payer les dommages liés au climat, soient au cœur des négociations. “L’Afrique pleure et ses habitants meurent”, a déclaré Nbani.

Les manifestants ont également appelé à des réductions drastiques des émissions de gaz à effet de serre pompées dans l’atmosphère. Les émissions continuent d’augmenter, mais les scientifiques affirment que la quantité de gaz piégeant la chaleur doit être réduite de près de moitié d’ici 2030 pour atteindre les objectifs de limitation de température de l’accord de Paris sur le climat.

Les militants ont scandé « Keep it in the ground » en référence à leur rejet de la poursuite de l’extraction des combustibles fossiles.

Vendredi, certains militants ont chahuté le discours du président américain Joe Biden et ont brandi une banderole orange sur laquelle on pouvait lire «People vs. Fuels» avant d’être retirée. L’un des militants, Jacob Johns, s’est vu retirer son accès à la conférence.

« C’est juste un excellent moyen de faire taire les voix autochtones à l’échelle nationale et mondiale », a déclaré Johns, membre des nations Akimelo’otham et Hopi aux États-Unis.

Le militant vétéran de 39 ans a déclaré qu’il s’était rendu au discours pour protester contre le nouveau programme américain visant à encourager davantage d’achats de compensations carbone par les entreprises – un programme permettant aux entreprises d’obtenir des crédits pour polluer en contribuant à l’élimination du dioxyde de carbone de l’atmosphère.

Et ce qui a vraiment irrité le militant vétéran, c’est que Biden a mentionné les connaissances et les efforts autochtones dans son discours.

C’était “juste une très bonne grosse gifle face à l’action climatique”, a déclaré Johns.

Les rassemblements de samedi se sont également concentrés sur les droits de l’homme et du genre, les manifestants affirmant que les deux sont liés à la justice climatique et ont appelé à la fin de la répression des droits et des militants écologistes, en particulier dans les pays en développement.

Les militants ont appelé à la libération d’un militant pro-démocratie égyptien emprisonné, Alaa Abdel-Fattah, dont le cas a attiré l’attention internationale lors de la conférence. Sa sœur, Sanaa Seif, faisait campagne à la conférence pour qu’il soit libéré.

“Un jour, j’espère que mon frère pourra se tenir ici avec vous et élever la voix, comme il l’a toujours fait pour les réprimés, les criminalisés, les marginalisés et les ignorés”, a déclaré Asad Rehman, directeur exécutif de War on. Want, une organisation caritative anti-pauvreté basée à Londres. Il lisait les remarques de Seif.

La famille d’Abdel-Fattah a déclaré qu’il avait intensifié sa grève de la faim et cessé de boire de l’eau pour coïncider avec le début de la conférence. Depuis lors, ils exigent des nouvelles de son état à la prison, et leurs inquiétudes ont grandi jeudi après que les autorités leur ont dit qu’il subissait une intervention médicale indéfinie et ont empêché un avocat de le voir.

