Des centaines de personnes manifestent leur soutien aux survivantes de violence domestique lors d’un événement au bord du lac à Milwaukee

Ils ont couru et marché pour leurs sœurs, leurs mères, leurs amis, leurs voisins et eux-mêmes.

Le quatrième édition #LETTHEMLIVE 5K courir et marcher samedi au bord du lac de Milwaukee a rendu hommage aux survivants de la violence domestique et à ceux qui ont perdu la vie à cause de la crise de santé publique.

L’événement, créé par LaVerne Badger et Natalie Hayden, a lieu chaque octobre, pendant le mois de sensibilisation à la violence domestique. Les deux sont les créateurs et fondateurs de «EXPOSÉ : Le Podcast,» qui parle de la vie après les abus.

Tous deux enseignent et encadrent les jeunes aux relations saines et sensibilisent à la prévalence de la violence domestique, qui peut inclure la violence mentale, émotionnelle, physique, spirituelle et financière.

« J’aimerais que les gens comprennent que, simplement parce que vous n’êtes pas physiquement blessé, vous pouvez toujours être dans une relation abusive », Badger a déclaré dans une interview l’année dernière.

La violence domestique prend de nombreuses formes et se produit dans tout le Wisconsin. En moyenne, quelqu’un meurt dans un acte de violence domestique tous les cinq jours dans l’État. De nouvelles données à l’échelle de l’État, qui devraient être publiées plus tard ce mois-ci, montreront probablement une augmentation des décès l’année dernière, lorsque les défenseurs ont noté un augmentation surprenante à l’époque.

« Ce qu’il est vraiment important que le public comprenne à propos de la violence domestique, c’est qu’elle n’a pas qu’un seul visage », Hayden a déclaré dans une interview l’année dernière. « Cela n’apparaît pas dans une seule partie de la ville. Cela n’apparaît pas chez un seul type de personne. »

Le Milwaukee Journal Sentinel publiera dans les semaines à venir un rapport spécial détaillant l’ampleur et le bilan des violences domestiques meurtrières dans le comté de Milwaukee au cours des sept dernières années. L’agence de presse a reçu une subvention de 5 000 $ du Centre de journalisme de santé de l’École de journalisme USC Annenberg pour soutenir le reporting.

Une partie de la subvention a été utilisée pour l’engagement communautaire, qui comprenait un photomaton du Journal Sentinel au #LETTHEMLIVE 5K pour que les survivants et les sympathisants puissent partager les raisons de leur participation.

Comment aider: Que faire si vous ou quelqu’un qui vous est cher êtes dans une relation abusive

Où trouver de l’aide

Les défenseurs de la violence domestique peuvent aider à planifier la sécurité. Les appels aux défenseurs sont confidentiels et n’impliquent pas les forces de l’ordre.

La ligne d’assistance nationale contre la violence domestique est le 800-799-7233.

Le Sojourner Family Peace Center de Milwaukee gère une hotline confidentielle 24 heures sur 24 au 414-933-2722.

We Are Here Milwaukee fournit des informations sur des organisations culturellement spécifiques à weareheremke.org.

Le Centre des femmes de Waukesha dispose d’une ligne d’assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24 au 262-542-3828.

Le projet Asha, qui fournit des services culturellement spécifiques aux femmes afro-américaines et autres à Milwaukee, propose une ligne de crise de 9h à 16h au 414-252-0075.

Le centre de ressources Latina UMOS de Milwaukee propose des services de soutien bilingues et biculturels contre la violence domestique, les agressions sexuelles et la traite des êtres humains et gère une ligne d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 au 414-389-6510.

Le Gerald L. Ignace Indian Health Centre offre des services culturellement adaptés et tenant compte des traumatismes pour ceux qui ont subi des violences domestiques ou sexuelles et peut être contacté au 414-383-9526.

Our Peaceful Home, qui dessert les familles musulmanes et est un programme de la Milwaukee Muslim Women’s Coalition, gère une ligne de crise au 414-727-1090.

L’Association des femmes Hmong américaines, qui dessert la communauté Hmong et d’Asie du Sud-Est, dispose de défenseurs disponibles au 414-930-9352 de 8h00 à 16h30 du lundi au vendredi.

Mettre fin à la violence domestique Le Wisconsin dispose d’un répertoire de ressources à l’échelle de l’État sur endabusewi.org/get-help.

Autres événements pour le Mois de sensibilisation à la violence domestique :

19 octobre : Le troisième jeudi d’octobre est connu sous le nom de Jeudi Pourpre, un événement national visant à encourager les gens à porter du violet pour montrer leur soutien aux survivantes de violence domestique.

19-20 octobre : La cinquième conférence annuelle Love Without Violence, parrainée par le Bureau du bien-être et de la sécurité communautaire de Milwaukee, anciennement Bureau de prévention de la violence, aura lieu au 3248 W. Brown St. L’inscription est gratuite.

