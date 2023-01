Des centaines de personnes manifestent dans une ville afghane contre l’incendie du Coran en Suède

Un politicien d’extrême droite suédo-danois a brûlé samedi un Coran devant l’ambassade de Turquie.

Des manifestations ont éclaté en Afghanistan et dans d’autres pays à majorité musulmane.

Le ministère afghan des Affaires étrangères a appelé le gouvernement suédois à “punir l’auteur”.

Des centaines d’hommes afghans ont organisé mardi une manifestation dans la ville orientale de Khost pour exprimer leur colère face à l’incendie du Coran dans la capitale suédoise ce week-end.

L’homme politique d’extrême droite suédo-danois Rasmus Paludan a incendié samedi un exemplaire du livre sacré musulman devant l’ambassade de Turquie à Stockholm.

Des manifestations ont eu lieu depuis lors dans certains pays musulmans et, mardi, des foules d’hommes afghans ont condamné l’incident de Khost, une ville frontalière du Pakistan.

“Mort au gouvernement suédois, mort à de tels politiciens”, ont scandé des manifestants sur la place principale de la ville, a rapporté un correspondant de l’AFP.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montraient les manifestants debout sur la place, certains tenant le drapeau des talibans, tandis que le personnel de sécurité montait la garde à proximité.

Qadeer Lakanwal, un manifestant et l’un des organisateurs du rassemblement a déclaré :

Les habitants de Khost ont condamné l’incendie du Coran en Suède et ont appelé les pays musulmans à élever la voix contre ce politicien pervers et crasseux.

Un autre organisateur, Ibrahim Sayar, a déclaré que de tels actes “ne devraient pas être répétés afin de ne pas créer de haine dans le cœur des musulmans pour les autres religions”.

Le ministère afghan des Affaires étrangères avait précédemment condamné l’incendie du Coran.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère a appelé le gouvernement suédois “à punir l’auteur” et à mettre fin à “ces actes ignobles et provocateurs anti-islamiques et anti-musulmans”.

LIRE | Le Conseil de sécurité de l’ONU discutera de la visite du ministre israélien à Al-Aqsa

Des manifestations contre l’incendie du Coran par Paludan ont également éclaté en Irak et au Pakistan, et l’Indonésie a convoqué mardi l’envoyé suédois pour cet incident.

Depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août 2021, ils ont interdit les manifestations non autorisées par le régime, en particulier celles appelant au droit des femmes à l’éducation et au travail.

En 2020, de petites manifestations anti-France ont eu lieu dans certaines villes d’Afghanistan après que le président français Emmanuel Macron a défendu le droit d’un magazine satirique de publier des caricatures du prophète Mahomet.