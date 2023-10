Des centaines de personnes fuient un « tireur actif » alors que des coups de feu sont entendus dans le luxueux centre commercial Siam Paragon à Bangkok

Des CENTAINES d’acheteurs paniqués ont fui un centre commercial de Bangkok après que des coups de feu ont été entendus à l’intérieur.

La police thaïlandaise a déclaré que des personnes avaient été blessées après qu’un homme armé d’une arme de poing ait pris d’assaut le luxe Siam Paragon Mall cet après-midi.

Les acheteurs ont fui le centre commercial en panique après les coups de feu.

Les acheteurs ont déclaré avoir entendu cinq ou six coups de feu

Des gens ont été vus se précipiter à l’extérieur du bâtiment

Les policiers ont déclaré qu’ils prenaient le contrôle de la situation tandis qu’une équipe d’intervention d’urgence a déclaré qu’au moins une personne avait été blessée.

Des images dramatiques partagées en ligne montraient des clients sortant en courant des portes du centre commercial tandis que les agents de sécurité les faisaient sortir.

L’une des vidéos montrait des personnes se cachant dans une pièce sombre à l’intérieur d’un restaurant.

Tandis que dans un autre, des coups de feu peuvent être clairement entendus.

Des spectateurs choqués ont déclaré avoir entendu « cinq ou six » coups de feu dans le centre de la capitale thaïlandaise peu après 16 heures, heure locale.

Au moins une personne blessée a été vue en train d’être transportée hors du centre commercial peu de temps après.

On pouvait voir les premiers intervenants entrer dans le bâtiment tandis que les sirènes retentissaient à l’extérieur.

Des agents de sécurité ont été vus dirigeant les habitants paniqués depuis la sortie vers le parking.

D’autres clients étaient coincés à l’intérieur du bâtiment, se cachant dans les magasins avec leurs volets baissés.

Une touriste chinoise, Liu Shiying, qui se cache toujours à l’intérieur du bâtiment, a déclaré avoir vu des gens courir et dire que quelqu’un avait ouvert le feu.

Elle a ajouté qu’une alarme s’était déclenchée à l’intérieur du centre commercial et que les lumières s’étaient éteintes.

Police ont maintenant fermé le bâtiment.

Police Le porte-parole Achayon Kraithong a déclaré que le chef de la police nationale avait ordonné et dépêché des agents pour contrôler la zone afin de résoudre la situation.

La station de métro Siam, située à proximité, a également été fermée, selon les médias locaux.

