Des centaines de personnes fuient Kherson en Ukraine pour échapper au “véritable enfer” des bombardements russes

Fuyant les bombardements, des centaines de civils ont fui samedi la ville du sud de l’Ukraine dont ils avaient célébré la reprise quelques semaines plus tôt.

L’évasion de centaines de Kherson est survenue alors que le pays rendait hommage aux millions d’Ukrainiens morts dans une famine de l’ère stalinienne – et cherchait à s’assurer que la guerre de la Russie en Ukraine ne prive pas les autres dans le monde de ses exportations alimentaires vitales.

Une file de camions, de camionnettes et de voitures, certains tractant des remorques ou transportant des animaux de compagnie et d’autres biens, s’étendait sur un kilomètre ou plus à la périphérie de la ville de Kherson.

Des jours de bombardements intensifs par les forces russes ont provoqué un exode doux-amer : de nombreux civils étaient heureux que leur ville ait été reconquise, mais ont déploré de ne pas pouvoir rester.

“C’est triste que nous quittions notre maison”, a déclaré Yevhen Yankov, alors que la camionnette dans laquelle il se trouvait avançait d’un pouce.

“Maintenant, nous sommes libres, mais nous devons partir, car il y a des bombardements et il y a des morts parmi la population.”

“Tout était en flammes”

Sortant la tête par derrière, Svitlana Romanivna a ajouté : “Nous avons vécu un véritable enfer. Notre quartier brûlait, c’était un cauchemar. Tout était en flammes.”

Une maison endommagée à Dnipro, en Ukraine, est photographiée samedi à la suite d’une frappe de missile russe. (Mykola Synelnykov/Reuters)

Emilie Fourrey, coordinatrice du projet d’urgence pour le groupe d’aide Médecins sans frontières en Ukraine, a déclaré qu’une évacuation de 400 patients de l’hôpital psychiatrique de Kherson, situé à la fois près d’une centrale électrique et de la ligne de front, avait commencé jeudi et devait se poursuivre dans les jours à venir.

Kherson a été l’une des nombreuses villes ces derniers jours à faire face à une avalanche de tirs d’artillerie russe et d’attaques de drones, les bombardements étant particulièrement intenses là-bas. Ailleurs, le barrage visait en grande partie les infrastructures, bien que des victimes civiles aient été signalées. Des équipes de réparation à travers le pays se sont précipitées samedi pour restaurer les services de chauffage, d’électricité et d’eau qui ont été détruits.

Dans la capitale Kyiv, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a supervisé une journée diplomatique chargée, accueillant plusieurs dirigeants de l’Union européenne pour des réunions et organisant un “Sommet international sur la sécurité alimentaire” pour discuter de la sécurité alimentaire et des exportations agricoles du pays.

Les Premiers ministres belge, polonais et lituanien ainsi que le président hongrois étaient présents, et de nombreux autres ont participé par vidéo.

“L’Ukraine sait ce qu’est la faim”

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré que l’Ukraine – malgré ses propres difficultés financières – avait alloué 900 millions de hryvna (24 millions de dollars US) pour acheter du maïs pour le Yémen, le Soudan, le Kenya et le Nigeria.

REGARDER | Vladimir Poutine s’efforce de repousser les critiques croissantes de l’invasion de l’Ukraine: Vladimir Poutine s’efforce de repousser les critiques croissantes de l’invasion de l’Ukraine Le président russe Vladimir Poutine a rencontré un rassemblement trié sur le volet de mères militaires dans le but de repousser les critiques croissantes concernant son dernier déploiement de troupes en Ukraine.

“L’Ukraine sait ce qu’est la faim, et nous ne voulons pas que des gens meurent à nouveau au XXIe siècle à cause de la Russie et de ses méthodes inhumaines”, a-t-il déclaré à l’agence de presse Interfax.

Le rappel sur l’approvisionnement alimentaire était opportun : les Ukrainiens marquaient le 90e anniversaire du début de l'”Holodomor”, ou Grande Famine, qui a tué plus de 3 millions de personnes en deux ans alors que le gouvernement soviétique sous le dictateur Josef Staline confisquait les vivres et les céréales. et expulsé de nombreux Ukrainiens.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a marqué la commémoration en établissant des parallèles avec l’impact de la guerre contre l’Ukraine sur les marchés mondiaux. Les exportations de l’Ukraine ont repris dans le cadre d’un accord négocié par l’ONU, mais sont encore loin des niveaux d’avant-guerre, ce qui fait grimper les prix mondiaux.

“Aujourd’hui, nous sommes unis pour déclarer que la faim ne doit plus jamais être utilisée comme une arme”, a déclaré Scholz dans un message vidéo.

« C’est pourquoi nous ne pouvons tolérer ce à quoi nous assistons : la pire crise alimentaire mondiale depuis des années avec des conséquences odieuses pour des millions de personnes – de l’Afghanistan à Madagascar, du Sahel à la Corne de l’Afrique.

Il a déclaré que l’Allemagne, avec le Programme alimentaire mondial des Nations unies, fournirait 15 millions d’euros supplémentaires pour de nouvelles expéditions de céréales en provenance d’Ukraine.

Scholz prend la parole alors qu’un groupe de législateurs multipartites en Allemagne cherche à faire adopter une résolution parlementaire la semaine prochaine qui reconnaîtrait la famine des années 1930 comme un “génocide”.

L’année dernière, l’Ukraine et la Russie ont fourni environ 30 % du blé et de l’orge exportés dans le monde, 20 % de son maïs et plus de 50 % de son huile de tournesol, selon l’ONU.

Le service d’eau de Kyiv rétabli

Dans un message publié samedi sur le réseau social Telegram, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que plus de 3 000 spécialistes d’un service public local continuaient de travailler “24 heures sur 24” et avaient réussi à rétablir le chauffage dans plus de 90% des bâtiments résidentiels.

Des gens sont vus en train d’utiliser leur téléphone portable comme lampe samedi pour regarder des marchandises dans un magasin d’articles de sport, au milieu d’une panne de courant à Kyiv. (Gleb Garanich/Reuters)

Alors qu’environ un quart des habitants de Kyiv sont restés sans électricité, il a déclaré que l’eau desservie avait été rendue à tous dans la ville.

La bousculade pour rétablir le courant est intervenue alors que le Premier ministre belge Alexander De Croo a rencontré samedi Zelenskyy à Kyiv.

“Cet hiver pourrait être difficile”, a-t-il déclaré, faisant allusion aux contributions de la Belgique en générateurs et au soutien des écoles et des hôpitaux en Ukraine, ainsi qu’à l’aide militaire telle que “le carburant, les mitrailleuses, l’artillerie propulsée, etc.”.

“Et en nous tenant ici, nous espérons que nous vous apporterons espoir et résilience dans vos combats pendant cette période difficile.”