Des centaines de personnes fuient Beyrouth alors qu’Israël promet de frapper les opérations financières du Hezbollah au Liban

Des centaines d’habitants de Beyrouth ont fui leurs maisons dimanche soir après qu’Israël a déclaré qu’il préparait des attaques contre des sites liés aux opérations financières du groupe militant Hezbollah et a demandé à la population de quitter immédiatement ces zones de la capitale libanaise.

Peu après l’avertissement israélien, plusieurs explosions ont été entendues et un grand incendie a été observé dans la banlieue sud de Beyrouth. Il n’y avait aucune information immédiate sur la cause des explosions, ni sur les éventuelles victimes.

Des foules paniquées ont envahi les rues et provoqué des embouteillages dans certaines parties de Beyrouth alors qu’elles tentaient de se rendre dans des quartiers considérés comme plus sûrs, ont indiqué des témoins.

« Les résidents du Liban, les FDI [Israel Defence Forces] commencera à attaquer les infrastructures appartenant à l’association Hezbollah Al-Qard Al-Hassan – éloignez-vous-en immédiatement », a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne dans un communiqué sur X, anciennement Twitter.

Al-Qard Al-Hassan – qui, selon les États-Unis, est utilisé par le Hezbollah soutenu par l’Iran pour gérer ses finances – possède plus de 30 succursales à travers le Liban, dont 15 dans les quartiers densément peuplés du centre de Beyrouth et de ses banlieues.

Des membres de la défense civile ont éteint dimanche un incendie suite aux frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth. (Ali Alloush/Reuters)

Il n’y a eu aucune déclaration immédiate de la part de l’organisation, du Hezbollah ou du gouvernement libanais.

Interrogé par les journalistes pour savoir si ces branches pouvaient être considérées comme des cibles militaires, un haut responsable des renseignements israéliens a répondu : « Le but de cette frappe est de cibler la capacité du Hezbollah à fonctionner économiquement à la fois pendant la guerre mais aussi après, à reconstruire et à se réarmer… le lendemain. »

Des combats transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah ont éclaté il y a un an lorsque le groupe a commencé à lancer des roquettes en soutien au Hamas après que le groupe militant palestinien a mené des attaques contre Israël le 7 octobre 2023.

Au cours de ces attaques, les militants dirigés par le Hamas ont tué 1 200 personnes et pris 250 otages, selon les décomptes israéliens. La réponse militaire israélienne à Gaza a tué plus de 42 500 personnes et laissé la plupart des 2,3 millions d’habitants de Gaza sans abri, selon des responsables palestiniens.

Début octobre, Israël a lancé une attaque terrestre au Liban pour tenter de stabiliser la région frontalière pour ses citoyens qui avaient fui les attaques à la roquette dans le nord d’Israël.

Intensification des attaques au Liban et à Gaza

Israël a intensifié ses campagnes militaires à Gaza et au Liban, quelques jours après l’assassinat du chef du Hamas Yahya Sinwar, qui a fait naître l’espoir d’une ouverture de négociations de cessez-le-feu pour mettre fin à plus d’un an de conflit.

À l’approche des élections américaines, des responsables, des diplomates et d’autres sources dans la région affirment qu’Israël cherche, par le biais d’opérations militaires, à protéger ses frontières et à garantir que ses ennemis ne puissent pas se regrouper.

Israël se prépare également à riposter au tir de missiles iraniens au début du mois, bien que Washington lui ait demandé de ne pas frapper les installations énergétiques ou nucléaires iraniennes.

Plus tôt dimanche, Israël a déclaré avoir frappé le quartier général des renseignements du Hezbollah et un atelier d’armement souterrain à Beyrouth. Des avions de chasse ont tué trois commandants du Hezbollah, a indiqué l’armée israélienne.

Le Hezbollah n’a fait aucun commentaire immédiat sur ces frappes mais a déclaré avoir tiré des missiles sur les forces israéliennes au Liban et sur une base dans le nord d’Israël.

Un colonel israélien de 41 ans a été tué et un autre officier a été blessé dimanche lors de combats dans le nord de Gaza, a indiqué l’armée israélienne. La Douzième chaîne israélienne et la chaîne publique Kan ont rapporté qu’un engin explosif avait explosé sous un char.

À Gaza, des responsables palestiniens ont déclaré que les sauveteurs étaient toujours en train de récupérer les personnes des décombres après une attaque israélienne contre la ville de Beit Lahiya, dans le nord du pays, qui a fait 87 morts ou disparus samedi, selon le ministère de la Santé – l’un des bilans de morts les plus élevés depuis des mois. une seule attaque.

Cette frappe intervient deux semaines après une attaque majeure autour de Jabalia, juste au sud de Beit Lahiya, où Israël affirme que ses troupes tentent d’éliminer les derniers combattants du Hamas.

Israël a déclaré que la frappe avait touché une cible du Hamas, remettant en question le bilan de 73 morts publié précédemment par le bureau des médias du Hamas.

Au cours de l’année dernière, les autorités libanaises estiment que plus de 2 400 personnes ont été tuées et plus de 1,2 million de personnes déplacées au Liban. Cinquante-neuf personnes ont été tuées dans le nord d’Israël et sur le plateau du Golan occupé au cours de la même période, selon les autorités israéliennes.