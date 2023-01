Des centaines de personnes fuient après que l’incendie se soit propagé dans le quartier de Séoul

Les responsables ont déclaré que les pompiers maîtrisaient l’incendie dans le village de Guryong à Séoul et qu’aucun blessé ou décès n’avait été signalé dans l’immédiat.

SEOUL, Corée du Sud – Un incendie s’est propagé vendredi matin dans un quartier de maisons de fortune densément peuplées de la capitale sud-coréenne, détruisant au moins 60 personnes et forçant environ 500 habitants à fuir.

Plus de 800 pompiers, policiers et agents publics ont été déployés pour combattre la flamme et gérer les évacuations après que l’incendie se soit déclaré vers 6h30.