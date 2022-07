Des centaines de personnes font la queue pendant 2 heures pour se rafraîchir dans la piscine extérieure – avant sa fermeture en raison d’une coupure de courant

Des CENTAINES ont fait la queue jusqu’à deux heures dans une chaleur torride hier juste pour se rafraîchir.

Une ligne de 950 pieds serpentait tout autour d’Ilkley Lido, à West Yorks – seulement pour que leur soulagement soit interrompu lorsque la piscine a été fermée par une coupure de courant.

Les Britanniques ont fait la queue jusqu’à deux heures pour la piscine extérieure d’Inkley, West Yorkshire

Northern Powergrid a déclaré que dans les 14 500 propriétés de Yorks, Lincs et du Nord-Est, les équipements avaient surchauffé.

Les rendez-vous à l’hôpital ont été supprimés au milieu d’un avertissement rouge de «danger pour la vie» alors qu’une température record de 40,3 ° C (104 ° F) a été enregistrée à RAF Coningsby à Lincs.

Et à un moment donné, la section de son site Web sur l’épuisement par la chaleur et les coups de chaleur du NHS était consultée 63 fois par minute.

Les écoles ont fermé et les entreprises ferroviaires ont déconseillé tout voyage sauf essentiel pour une deuxième journée consécutive.

Kings Cross était presque désert après la décision sans précédent de London North Eastern Railway de suspendre les services vers Leeds et York.

La gare, l’une des plus fréquentées d’Europe, voit normalement passer 220 000 passagers chaque jour mais le hall principal était pratiquement vide aux heures de pointe.

La plupart des services Thameslink et Great Northern ont également été supprimés, avec seulement des services limités depuis Londres Euston, Marylebone et sur le chemin de fer East Midlands.

Et tous les trains ont été arrêtés à la gare de Birmingham New Street après une panne de ligne électrique.

Pendant ce temps, la fonte A14 a été contrainte de fermer dans le Cambridgeshire.

Lorsqu’on lui a demandé si le système de transport était équipé pour faire face à la hausse rapide des températures, le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a répondu sombrement : “La réponse simple, pour le moment, est non.”

Il a ajouté: «Là où ces chenilles sont à 40 degrés dans les airs, au sol, cela pourrait être de 50, 60, 70 et plus, vous courez donc un grave danger de flambage des chenilles.

“Ce que nous ne pouvons pas avoir, ce sont des trains qui roulent dessus et un terrible déraillement.”

Il a dit qu’il faudrait des “décennies” pour remplacer les pistes par des pistes capables de résister à des étés plus chauds.

Et il poursuit : « Idem avec Tarmac sur les routes. Il y a un long processus de remplacement et de mise à niveau pour résister aux températures – soit très chaudes, soit parfois beaucoup plus froides que celles auxquelles nous étions habitués.

On craint maintenant de plus en plus une sécheresse après que le Met Office a averti que les températures des trois prochains mois resteraient supérieures à la moyenne.

Une température record de 40,3C (104F) a été enregistrée à RAF Coningsby à Lincs Crédit : Louis Wood

Des copines se détendent aux fontaines du centre de Londres Crédit : Getty

S’amuser sur la plage pour Rosie Barrow, deux ans Crédit : NNP

Il a émis un avertissement jaune pour les orages et les averses aujourd’hui, mais a déclaré que cela ne ferait pas grand-chose pour apaiser les inquiétudes.

Les réservoirs – y compris Wayoh, à Edgworth, près de Bolton – sont déjà à un niveau inquiétant pour cette période de l’année après que la demande a explosé au milieu de la canicule.

Cela pourrait conduire à des interdictions d’arrosage et même à des mesures draconiennes jamais vues depuis la grande sécheresse de 1976.

Le prévisionniste Nicola Maxey a déclaré: «Le Royaume-Uni a déjà enregistré des totaux de précipitations très faibles jusqu’à présent cet été.

“Certaines régions n’ont connu aucune pluie en juillet et les perspectives sont que le pays continuera à produire des températures supérieures à la moyenne.”

Le Met Office a déclaré que le Royaume-Uni n’avait vu que 20% de ses précipitations moyennes ce mois-ci.

La ville de Londres n’en a vu aucun alors que Kent, Hants et Surrey n’en ont eu qu’un pour cent.

La patronne du Met Office, Penny Endersby, a averti: «Nous constatons toujours des températures plus chaudes que la moyenne dans nos perspectives de trois mois.

“Une fois ces deux jours passés, nous ne voyons plus de pluie importante arriver.”

Karen Gibbs, responsable principale des politiques au Consumer Council for Water, a déclaré: “Les prochaines semaines et les prochains mois seront critiques.”