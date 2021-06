Des centaines de personnes font la queue devant les centres de vaccination Covid alors qu’elles ouvrent leurs portes aux patients sans rendez-vous

Les ADULTES à travers l’Angleterre pourront « saisir un jab » ce week-end alors que des centaines de centres de vaccination sans rendez-vous s’ouvriront au public.

Toute personne de plus de 18 ans peut désormais se présenter à sa clinique de vaccination locale sans réservation et recevoir un vaccin.

L’Emirates Stadium, domicile des géants du football Arsenal, s’est transformé en un centre de vaccination sans rendez-vous Crédit : Alamy

Des personnes font la queue pour recevoir une première dose du vaccin Pfizer devant l’Emirates Stadium Crédit : Alamy

Les bus proposent des jabs Covid à Dudley, Colchester, Ipswich et Bolton Crédit : Mercure

La dernière étape du déploiement du gouvernement voit les stades de football, les théâtres, les parkings des supermarchés et les centres commerciaux transformés en centres de fortune.

Le stade Edgebaston de Birmingham, l’Emirates Stadium d’Arsenal et la Vertu Motors Arena, domicile de l’équipe de basket-ball des Newcastle Eagles, ne sont que quelques-unes des grandes arènes sportives qui ouvrent leurs portes.

Les bus proposant des jabs Covid fonctionneront également à Bolton, Dudley, Colchester, Ipswich et ailleurs.

Le NHS a déclaré que les hubs sans rendez-vous seront annoncés localement tandis que des efforts sont en cours pour créer un service en ligne permettant aux gens de rechercher le plus proche.

Ils seront ouverts aux personnes recevant leur première dose et à celles de plus de 40 ans qui ont reçu leur premier vaccin il y a au moins huit semaines.

Les moins de 40 ans qui ont eu leur vaccin il y a plus de 12 semaines peuvent également en recevoir un.

Le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré: « Avec plus de 63 millions de jabs déjà livrés par le NHS en Angleterre, nous sommes maintenant dans une course jusqu’à la ligne d’arrivée.

« Il est maintenant plus facile que jamais d’obtenir votre vaccin qui sauve des vies, et plus nous serons vaccinés, plus nous serons tous en sécurité et libres. »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: « Nous ouvrons les portes de centaines de centres de vaccination à travers le pays ce week-end afin que tout le monde puisse simplement se présenter.

« J’exhorte tous ceux qui n’ont pas encore accepté l’offre à se rendre dans leur centre sans rendez-vous le plus proche ce week-end et à recevoir le jab vital.

« Il devient de plus en plus clair à quel point nos vaccins sont efficaces pour protéger contre la variante Delta et avec trois personnes sur cinq doublement vaccinées, nous sommes en bonne voie pour que tout le pays bénéficie de la protection la plus complète possible. »

Toute personne de plus de 18 ans peut obtenir une photo sans réservation Crédit : Mercure

Les arènes sportives à travers le pays sont transformées en cliniques éphémères Crédit : Alamy

Un peu plus d’un tiers des personnes âgées de 18 à 24 ans ont reçu leur première dose Crédit : Alamy

Cela survient alors que les données montrent qu’un peu plus d’un tiers des personnes âgées de 18 à 24 ans ont déjà reçu un vaccin.

Plus d’un million de rendez-vous ont été réservés vendredi et samedi derniers – une moyenne de plus de 21 000 par heure, soit six par seconde.

Au total, 43 656 327 premiers vaccins ont été administrés au Royaume-Uni, tandis que 31 908 103 personnes ont été entièrement vaccinées.