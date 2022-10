Des centaines de personnes évacuées alors qu’un énorme incendie se déclare dans un centre commercial au Pakistan | Nouvelles du monde

Des centaines de personnes ont été évacuées après qu’un énorme incendie s’est déclaré dans un centre commercial d’Islamabad, la capitale pakistanaise.

L’incendie s’est déclaré dimanche au centre commercial Centaurus, situé au cœur de la ville, envoyant d’énormes panaches de fumée noire s’échapper du bâtiment.

Des foules d’acheteurs terrifiés ont été vues en train de descendre des escalators pour s’échapper dans des scènes de panique partagées sur les réseaux sociaux.

La police d’Islamabad a déclaré que les équipes de secours avaient extrait les personnes coincées dans le centre commercial par une entrée arrière avant de procéder à une opération de recherche à l’intérieur du bâtiment.

Un équipage d’hélicoptère a également été dépêché pour aider les efforts de sauvetage et empêcher les flammes de se propager aux autres étages du bâtiment.

Tout le monde à l’intérieur a maintenant été mis en sécurité et aucune victime n’a été signalée.

“L’incendie à l’intérieur du centre commercial a été maîtrisé et aucun magasin n’a été endommagé”, a déclaré la force dans un communiqué publié sur Twitter.

La zone a maintenant été bouclée dans l’attente d’une enquête sur la cause de l’incendie.

Le centre commercial de quatre étages compte plus de 250 magasins et accueille 11 millions de visiteurs chaque année.

Le bâtiment Centaurus, conçu par le cabinet d’architecture britannique WS Atkins, abrite également un hôtel de 36 étages et trois tours résidentielles et de bureaux de 23 étages, ainsi qu’un cash and carry au rez-de-chaussée et des aires de restauration au sommet.