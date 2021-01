Une importante fuite de gaz a vu des centaines de personnes évacuées dans le West Sussex au cours de ce que la police a déclaré un «incident majeur».

L’incident se serait produit dans un grand immeuble d’appartements de Melton Mount Avenue, à Crawley, à 12 h 21, avec environ 700 résidents évacués et placés dans des logements temporaires, a indiqué la police de Sussex dans un communiqué.

L’intervention comprenait du personnel du service d’incendie et de sauvetage de West Sussex, du service d’ambulance de la côte sud-est, du conseil du comté de West Sussex, du conseil municipal de Crawley et de Southern Gas.

Le surintendant en chef de la police du Sussex, Steve Rayland, a déclaré: « Il s’agit d’un incident en cours qui a causé d’énormes perturbations à des centaines de personnes par une froide matinée de janvier, et je tiens à remercier tout le monde pour leur patience et leur compréhension alors que nous continuons à travailler avec notre partenaires pour minimiser les perturbations en cours.

«Nous travaillons d’arrache-pied pour que cela soit réglé le plus rapidement possible afin de permettre à chacun de rentrer chez lui, mais cela peut prendre encore plusieurs heures.

«En attendant, nous exhortons tout le monde à rester à l’écart de la zone pour permettre aux agences d’intervention de se concentrer sur la résolution de l’incident afin de permettre aux résidents de rentrer chez eux.

« La cause exacte de la fuite de gaz n’a pas encore été déterminée mais n’est pas considérée comme criminelle, et nous fournirons plus d’informations dès que nous le pourrons. »

La résidente Leah Hicklin a déclaré qu’elle avait été évacuée à 1h30 du matin, mais a déclaré que d’autres étaient toujours conduites hors du bâtiment à 4 heures du matin.

Elle a déclaré à la BBC: « Nous pensions que ce n’était que quelque chose de mineur jusqu’à ce qu’ils commencent à évacuer les étages mineurs, puis j’étais au dernier étage et je pouvais sentir le gaz.

«Alors ils ont lentement mais sûrement évacué chacun d’entre nous. Certains sont dans des hôtels, d’autres chez leur famille, certaines personnes ne savaient vraiment pas où ils allaient. Ils ont laissé des animaux de compagnie derrière eux, etc.