Des centaines de personnes en deuil se rassemblent dans l’est de Londres pour une veillée en l’honneur de Zara Aleena assassinée

Des CENTAINES de personnes se sont rassemblées hier pour une marche silencieuse en l’honneur de la diplômée en droit assassinée Zara Aleena.

Le maire de Londres Sadiq Khan et le député travailliste Wes Streeting se sont joints à sa famille, ses amis, ses militants et ses sympathisants pour se souvenir d’elle.

Zara Aleena était à quelques minutes de sa maison à Ilford, dans l’est de Londres, lorsqu’elle aurait été traînée dans une allée et battue à mort Crédit : PA

Les personnes en deuil, dont le maire de Londres Sadiq Khan, portaient du blanc et portaient des photos de Mme Aleena Crédit : PA

Zara, 35 ans, a été tuée il y a un an aujourd’hui, à quelques minutes de sa porte d’entrée.

Les foules portaient du blanc et portaient des photos de Mme Aleena sous-titrées : « Je suis Zara ».

Sa famille a conduit la foule sur l’itinéraire qu’elle aurait emprunté la nuit de sa mort à travers Ilford dans l’est de Londres, invitant M. Khan à marcher à leurs côtés à l’avant.

Sa tante Farah Naz a déclaré : « Zara était si gentille. Nous aimerions nous souvenir d’elle comme d’une combattante pour la justice.

M. Khan, qui était présent avec sa femme et sa fille, a déclaré: «Nous avons une épidémie de violence contre les femmes et les filles – et mon sexe en est responsable.

« Notre mission est de nous souvenir de Zara et de redoubler d’efforts pour mettre fin à la violence contre les femmes. »

M. Streeting, député travailliste d’Ilford North, a prononcé un discours à la fin de la veillée dans lequel il a souligné les actions politiques nécessaires pour réduire la violence masculine, tout en remerciant les policiers impliqués dans l’affaire de Mme Aleena.

Il a déclaré : « Très souvent, les auteurs ne voient même pas l’intérieur d’une salle d’audience, encore moins l’intérieur d’une cellule de prison.

« La police sait, elle aussi a beaucoup à changer. Pas seulement plus de police dans nos rues, mais une meilleure police.