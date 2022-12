Des centaines de personnes en deuil s’alignent sur la route principale pour dire au revoir au roi gitan connu sous le nom de “Del Boy” lors des funérailles, de sorte que la grande police est appelée

DES CENTAINES de personnes en deuil se sont alignées sur une route principale pour faire leurs adieux à un roi gitan connu sous le nom de Del Boy – les funérailles devenant de plus en plus nombreuses, la police a dû être appelée.

Les masses se sont rassemblées sous la pluie pour dire leurs derniers adieux à John Taylor, qui était bien connu dans les communautés tziganes et caravanières.

John Taylor a été adieu par centaines, avec des funérailles qui ont interrompu la circulation sur une route principale Crédit : Ben Lack

Une opération de police a été lancée alors que les funérailles s’étalaient sur la chaussée Crédit : Ben Lack

On disait que John était connu de beaucoup, car il était un vendeur passionné de caravanes depuis des décennies. Crédit : Ben Lack

La foule a vu une opération de police lancée, la circulation sur une route principale du Yorkshire étant arrêtée alors que le convoi funéraire passait.

John, également connu sous le nom de “The Del Boy Trotter” des Roms, s’est effondré et est décédé après avoir subi une crise cardiaque ces derniers jours, à seulement 57 ans.

Mais ses copains ont dit qu’il était mort en faisant ce qu’il aimait, car le marchand de roues venait de vendre sa dernière caravane.

Et, une partie des funérailles du roi gitan a vu des proches se rassembler sur son site de caravanes près de Selby, dans le North Yorkshire, pour un service extérieur.

Des photos du cortège funèbre massif montraient son cercueil en argent suivi d’une procession de sept Rolls Royce en ruban.

La circulation sur la Great North Road, anciennement partie de l’A1, a été interrompue pendant 15 minutes pour permettre le départ du convoi.

Une importante opération de police a été organisée pour assurer le bon déroulement de la cérémonie, les personnes en deuil étant autorisées à se garer en double sur l’accotement dur de la chaussée en duel très fréquentée.

Les Rolls Royce ont été suivies de neuf camions à plateau chargés d’hommages floraux – y compris des caravanes sculptées dans des fleurs et des messages tels que King of the Road.

Le cercueil en argent de John a été chargé à l’arrière d’un Ford Transit rouge portant la plaque d’immatriculation « Numéro 1 ».

On a dit que le Romani était un homme autodidacte qui a été décrit par des amis proches comme étant comme le commerçant du marché rusé Del Boy de Only Fools and Horses.

Son corps avait été ramené samedi à Milford Caravan Park, dans le sud de Milford, lors d’un service privé impliquant des centaines de familles.

Hier, encore plus de gitans du Royaume-Uni et d’Europe se sont réunis sur le site de la caravane de John pour l’envoi final coloré.

Un chapiteau blanc était rempli de 600 personnes en deuil, tandis que beaucoup d’autres se tenaient à l’extérieur pour regarder le service sur des écrans géants montés sur des camions.

Les hommages et les messages religieux ont duré plus de deux heures, avant qu’une image de John qui disait The Legend – John Taylor ne soit affichée sur des écrans partout sur le site.

John est décédé le samedi 26 novembre, laissant sa femme de 39 ans Violet, également âgée de 57 ans, et ses enfants John, Richard, Josie, Clara et Violet, le cœur brisé.

Elle l’a décrit dans l’ordre de service, qui comprenait leur photo de mariage de novembre 1983, comme The Gamest Gypsy Man to Stand in Two Shoes.

Des amis ont déclaré qu’il était décédé “en faisant ce qu’il faisait le mieux – avoir conclu un accord avec une caravane”.

John a été surnommé le Shera Rom dans la langue gitane, ce qui signifie chef gitan ou roi des gitans.

Son décès a choqué le monde de la communauté gitane. Porte-parole de la famille

Il a toujours été appelé professionnellement John Taylor senior parce que son fils de 33 ans, John Taylor, travaille également dans l’entreprise familiale.

Un porte-parole de la famille a déclaré: «Il était bien connu dans toute l’Europe, pas seulement au Royaume-Uni.

“C’était un gitan très démodé qui travaillait dur pour sa famille. Il leur a enseigné les bonnes mœurs et le respect des autres.

Le grand-père était un marchand de caravanes de métier, qui achetait et vendait dans toute l’Europe.

Un associé a déclaré: «C’était un homme de parole.

“Quand il avait un accord, il n’a jamais reculé quel qu’en soit le prix – bon ou mauvais. Son entreprise de caravanes était son activité principale, mais il n’a jamais oublié d’où il venait.

“Tout ce que vous aviez, il l’achèterait s’il y avait un profit – et il était doué pour ça. Quoi qu’il ait fait, il l’a bien fait et il a fait tellement de boulots.

« Il ne pouvait tout simplement pas s’en empêcher. C’était un revendeur “Del Boy” – un type d’homme “Qui ose gagner”. “

Le porte-parole de la famille a ajouté: «Sa vie consistait à travailler dur chaque jour pour sa famille, mais aussi à aider tout étranger qui en avait vraiment besoin.

« Vous ne pouviez pas le tromper. C’était un homme très sage à tous points de vue. Son décès a choqué le monde de la communauté gitane.

«En tant que Shera Rom, il était la figure paternelle de tant de personnes et il manquera beaucoup – et pas seulement aux gitans, mais aussi aux habitants de la région.

« John dirigeait également un site de caravanes dans le sud de Milford et avait de nombreux amis locaux non gitans. Il était un mari et un père aimant.

« Sa mort a brisé tant de cœurs. Il nous manquera et nous l’aimera pour toujours.”

John a été décrit par Violet, sa femme depuis près de quatre décennies, comme le Gamest Gypsy Man to Stand in Two Shoes Crédit : Ben Lack