HONG KONG (AP) — Des centaines de personnes en deuil ont défilé samedi dans les rues et ont déposé des fleurs près de la résidence d’enfance de l’ancien Premier ministre chinois Li Keqiang, un jour après sa mort d’une crise cardiaque.

Li est né à Hefei, dans la province orientale de l’Anhui, où il a passé la majeure partie de son enfance et de sa jeunesse. Les gens sont venus pendant la nuit à l’ancienne résidence de Li, au n°80 de la route Hongxing, avec des bouquets de chrysanthèmes et d’autres fleurs. Certains s’inclinaient en signe de respect, tandis que d’autres pleuraient.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠”Tout le monde est triste”, a déclaré Fei Wenzhao, qui a visité le site vendredi soir. Elle a dit que les fleurs disposées s’étendaient sur 100 mètres.

La route menant à la résidence a été fermée à la circulation samedi après-midi pour permettre aux gens de lui rendre hommage. La ligne s’étendait sur des centaines de mètres.

Li, 68 ans, a été le plus haut responsable économique de la Chine pendant une décennie, aidant la deuxième économie mondiale à faire face à des défis tels que la montée des tensions politiques, économiques et militaires avec les États-Unis et la pandémie de COVID-19.

Il était un économiste anglophone et issu d’une génération d’hommes politiques formés à une époque de plus grande ouverture aux idées libérales occidentales. Initié à la politique au cours de la chaotique Révolution culturelle de 1966-1976, il a réussi à entrer dans la prestigieuse université de Pékin, où il a étudié le droit et l’économie, sur la base de ses propres mérites plutôt que grâce à ses relations politiques.

Il y a une dizaine d’années, il était considéré comme le successeur préféré de l’ancien chef du Parti communiste Hu Jintao à la présidence. Mais la nécessité d’équilibrer les factions des partis a incité les dirigeants à choisir Xi, le fils d’un ancien vice-Premier ministre et ancien dirigeant du parti, comme candidat du consensus.

Les deux n’ont jamais formé quelque chose qui ressemble au partenariat qui a caractérisé la relation de Hu avec son premier ministre, Wen Jiabao – ou celle de Mao Zedong avec le redoutable Zhou Enlai – bien que Li et Xi n’aient jamais ouvertement été en désaccord sur les fondamentaux.

En octobre dernier, Li a été exclu du Comité permanent lors d’un congrès du parti alors qu’il avait plus de deux ans de moins que l’âge informel de la retraite, fixé à 70 ans.

Il a démissionné en mars et a été remplacé par Li Qiang, un ami de Xi du temps où il était au gouvernement provincial.

Son départ marque un abandon des technocrates compétents qui ont contribué à diriger l’économie chinoise au profit de responsables connus principalement pour leur loyauté incontestée envers Xi.

Chen Wanqing, chercheur à Associated Press à Pékin, a contribué à ce rapport.

Zen Soo, Associated Press