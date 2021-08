Des centaines de personnes en deuil bordent les rues pour les funérailles tragiques d’un boxeur de 16 ans après la tragédie de la noyade de la canicule

Des CENTAINES de personnes en deuil ont bordé les rues aujourd’hui à la mémoire du tragique adolescent boxeur Frank Varey qui s’est noyé en jouant avec des amis dans une rivière.

Le jeune de 16 ans est décédé lors de la canicule du mois dernier dans la rivière Dee, à Chester, après s’être rendu à l’eau avec ses amis – qui ont déclaré avoir « tout essayé pour le sauver ».

Des images déchirantes publiées sur les réseaux sociaux quelques heures avant la tragédie du 22 juillet montraient le garçon torse nu profitant du beau temps avec ses amis au bord de la rivière.

Derrière la caméra, on peut entendre Frank dire « Allez-y les garçons » alors que ses copains sautaient à tour de rôle dans l’eau.

Tragiquement, il a eu des ennuis dans l’eau vers 14 heures et – malgré une recherche effrénée par des plongeurs de la police – son corps a été retiré de l’eau six heures plus tard.

Le boxeur talentueux, pressenti pour être un futur champion du monde, a été enterré aujourd’hui dans sa ville natale de Morecambe, Lancashire.

Des foules de personnes désireuses de lui rendre hommage se sont alignées dans les rues alors que le cortège traversait la ville exactement deux semaines après sa mort.

Les funérailles ont commencé au domicile de la famille, avec un service à l’église méthodiste libre de Heysham suivi au cimetière de Hale Carr.

Une calèche a transporté Frank lors de son dernier voyage, tandis que sa famille et ses amis s’habillaient de sa couleur préférée – le rose.

Les proches étaient des sweats à capuche avec le nom de Frank et une photo, ainsi que des rubans roses.

‘FUTUR CHAMPION DU MONDE’

Une banderole proclamant la « Légende de Lancaster » était accrochée à l’arrière du chariot funéraire.

La famille au cœur brisé de Frank a qualifié l’étoile montante de « légende » dans un hommage rendu peu de temps après sa mort.

« Nous sommes dévastés au-delà des mots, Frank était une légende dans le monde de la boxe et dans la vie », indique le communiqué.

« Que notre jeune roi vive pour toujours. »

Frank, qui était membre du gymnase de boxe Sharpstyle ABC à Blackpool, a représenté l’Angleterre aux Championnats d’Europe juniors 2019 à Galati, en Roumanie, et a remporté plusieurs titres de championnats nationaux.

Tyson Fury faisait partie de ceux qui ont rendu hommage après sa mort.

L’ancien champion du monde a déclaré: « RIP Frank. C’était un futur champion du monde. »

England Boxing a rendu un hommage touchant, décrivant Frank comme un boxeur prometteur qui était un « personnage plus grand que nature ».

L’entraîneur de England Talent, John Stubbs, a déclaré: « Frank était un personnage plus grand que nature.

« Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui pourrait perdre une clé d’hôtel 27 fois au cours des deux premiers jours du voyage, ou quelqu’un avec le rituel d’avant-combat qu’il avait.

« Aucun garçon ne devrait perdre la vie à 16 ans. C’est un jour triste pour la communauté de la boxe et mes pensées vont au grand Frank et à sa famille. »

Un personnage vraiment plus grand que nature. Il était incroyablement talentueux, mais peu importe à quel point vous êtes fort, vous ne pouvez parfois pas battre la nature. Brian Moody

L’entraîneur de England Talent, Shiney Singh, a ajouté: « C’est absolument navrant, même en écrivant cela. Le paquet absolu de la vie que Frank Varey nous a pris.

« Hier encore, il était dans le gymnase à la recherche d’un million de dollars et il n’y avait aucun doute dans mon esprit qu’il allait écraser les sélections pour l’Euro. Il était la vie du gymnase et il a illuminé la pièce.

« Il ne faisait aucun doute dans mon esprit qu’il allait faire de grandes choses et en si peu de temps, il a eu un si grand impact et nous manquera beaucoup. »

Le directeur général d’England Boxing, Gethin Jenkins, a déclaré: « England Boxing a été dévasté d’apprendre la nouvelle de la mort de Frank, nos entraîneurs, en particulier, l’ayant très bien connu au cours de son développement de la boxe.

« C’était un boxeur très talentueux, multiple champion national et membre de notre organisation anglaise et Talent Pathway, représentant fièrement son pays aux Euros 2019. Bien que jeune, il avait clairement fait preuve de beaucoup de promesses.

« Il était également un personnage très populaire auprès de ses collègues boxeurs et de ceux qui l’ont entraîné, apportant un sentiment de plaisir à tout ce qu’il a fait. Il laissera un énorme vide dans la vie des gens. »

Le club de boxe Rhoose, où le garçon s’entraînait avec son père chaque été, a déclaré que Frank était un « garçon très rapide et qualifié ».

Ils ont déclaré: « Frank est le gars que toutes les filles poursuivaient et nous n’avons jamais pu mettre la main sur lui car c’était un garçon très rapide et compétent.

« Frank était un plaisir d’avoir dans la salle de gym, si vous le croisiez tous, vous n’oublierez jamais le sourire effronté sur son visage et il dirait « Alri lads » avec un fort accent de Blackpool.

« Ce sera une atmosphère très différente sans Frank avec nous et au nom de la Welsh Boxing Association et de Rhoose ABC, nous envoyons nos condoléances à sa famille et à ses amis. »

Le lendemain de la mort de Frank, plus de 200 personnes sont descendues sur les rives du fleuve pour lui rendre hommage.

Parmi ceux qui se trouvaient au bord de la rivière près de l’endroit où il est mort avec un barrage de ballons bleus, de fleurs et de musique douce pour marquer son décès se trouvait son entraîneur de boxe Brian Moody.

Brian, 45 ans, du Sharpstyle Boxing Club de Blackpool, a rendu hommage au jeune talentueux.

« Frank était la vie et l’âme et il a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré », a-t-il déclaré.

« Un personnage vraiment plus grand que nature. C’était un talent fantastique, mais peu importe à quel point vous êtes fort, vous ne pouvez parfois pas battre la nature. C’est une tragédie et tellement triste. »

Au moins 40 décès par noyade ont été signalés ces derniers mois alors que les gens affluaient vers des sites de beauté pour profiter du beau temps, ce qui a déclenché des avertissements des autorités sur les dangers de la baignade en eau libre.

