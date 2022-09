Des centaines de personnes en deuil assistent au service religieux d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, qui a été abattue à Liverpool

Plus de deux cents personnes en deuil ont assisté aujourd’hui à un service commémoratif pour Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, dans une église à quelques mètres de son école primaire.

Le moment de la prière a marqué une “heure sombre” pour la communauté de Liverpool où l’écolière a été abattue chez elle lundi dernier.

Le service a eu lieu à l’église catholique St Margaret Mary à Liverpool 1 crédit

Deux cents personnes en deuil auraient assisté 1 crédit

Des parents ont été vus en train d’étreindre de jeunes enfants alors qu’ils quittaient l’église 1 crédit

Des centaines d’amis, de membres de la famille et d’étrangers ont rendu hommage à l’église catholique St Margaret Mary’s, où Olivia aurait reçu sa première communion au cours de la nouvelle année scolaire.

Plus de 200 personnes ont afflué vers l’église pour assister au service émouvant, et environ 50 autres attendaient à l’extérieur.

Les foules ont quitté l’église en essuyant les larmes de leurs yeux et en étreignant leurs amis et leurs proches.

Les parents ont tenu les mains de leurs jeunes enfants après le tragique service religieux.

L’église est restée ouverte jusqu’à 20 heures pour ceux qui souhaitaient prier pour l’enfant assassiné.

Plusieurs personnes avaient été laissées debout devant les portes de l’église après que le bâtiment ait été entièrement rempli à la mémoire d’Olivia.

Parmi la congrégation se trouvait la mère d’Olivia, Cheryl, qui a été blessée en essayant de protéger sa fille lors de l’attaque de la semaine dernière.

Elle avait frénétiquement essayé de garder le tireur hors de sa maison après avoir ouvert la porte d’entrée pour enquêter sur les coups de feu tirés à l’extérieur de la maison familiale.

La femme de 35 ans s’est alors précipitée à l’intérieur, suivie de près par le tireur alors qu’elle tentait désespérément d’arrêter les hommes.

Cheryl a reçu une balle dans le poignet alors que le tueur a commencé à tirer aveuglément avec “un mépris total” tandis qu’Olivia a été touchée à la poitrine.

La directrice de la fillette de neuf ans a également été vue en train de rendre hommage à l’église aujourd’hui.

Rebecca Wilkinson a déclaré à Sky News que des conseils seraient disponibles pour les élèves de l’école d’Olivia à leur retour la semaine prochaine.

Elle a déclaré: “C’est l’occasion de découvrir à quel point l’impact a été profond sur les enfants.”

D’autres personnes présentes ont parlé avec un mélange de tristesse et de fureur du meurtre de la semaine dernière, en particulier des parents de la région terrifiés pour leurs propres enfants.

Une femme a dit en quittant le service: “Triste, tellement triste”.

Un autre a ajouté: “Je crains juste pour les jeunes enfants qui grandissent aujourd’hui dans un monde cruel et cruel.”

J’espère juste qu’ils les auront. Femme présente au mémorial d’Olivia

Elle a exprimé la pensée dans l’esprit de tout le monde à propos de la mort d’Olivia: “J’espère juste qu’ils les auront.”

Le très révérend Tom Williams, évêque auxiliaire de Liverpool, a déclaré plus tôt: “Nous avons tous pris cela personnellement. Il y a un vrai sens de la famille à Liverpool – vous frappez l’un, vous frappez l’autre, vous frappez tout le monde.”

Depuis la mort d’Olivia, deux hommes, âgés de 36 et 33 ans, ont été arrêtés pour suspicion de meurtre mais ont été libérés sous caution.

L’homme plus âgé a été renvoyé en prison pour avoir enfreint les conditions de son permis.

Le tireur qui a tiré sur Olivia voulait blesser un homme de 35 ans, sa cible visée, qui a été soigné pour de multiples blessures au haut du corps.

Mais après l’intrusion d’horreur, c’est Olivia qui a été transportée d’urgence à l’hôpital dans un état critique.

Tragiquement, l’écolière a été déclarée morte peu après 22 heures.

Hier, une enquête a révélé comment un policier a utilisé sa main pour couvrir la blessure par balle d’Olivia Pratt-Korbel alors qu’il la transportait à l’hôpital.

L’officier a pris la fillette de neuf ans dans ses bras lorsqu’il l’a trouvée mourante chez elle.

Son cœur s’est alors arrêté alors qu’il se trouvait dans la voiture de police sur le chemin de A&E.

En 24 heures seulement, les flics ont procédé à plus de 30 arrestations dans le cadre d’une répression contre le crime organisé.

La police de Merseyside a procédé à 32 arrestations, effectué 66 interpellations et perquisitions, exécuté 11 mandats et saisi huit véhicules lundi.

Le surintendant en chef Mark Kameen a déclaré: “Le meurtre d’Olivia dans sa propre maison, l’endroit où elle aurait dû être la plus en sécurité, a franchi toutes les frontières et les détectives et les agents en uniforme travaillent 24 heures sur 24 pour trouver la ou les personnes responsables.”

Olivia devait recevoir sa première communion à l’église au cours de la nouvelle année scolaire 1 crédit

De nombreuses personnes en deuil étaient des parents avec des enfants de l’âge d’Olivia 1 crédit

Les gens ont étreint leurs amis et leur famille à l’extérieur de l’église 1 crédit

Tout le monde a semblé bouleversé par la tragédie 1 crédit