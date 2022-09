Des centaines de personnes du monde entier campent sur le centre commercial pour obtenir les meilleurs endroits pour les funérailles d’État de Queen’s

Des CENTAINES de personnes du monde entier campent ce soir dans le centre de Londres pour trouver les meilleurs endroits pour les funérailles de la reine demain.

Plus de deux millions de personnes en deuil devraient descendre dans la capitale pour les funérailles de Sa Majesté – tandis que plus de quatre milliards les regarderont à la télévision.

Les gens campent devant le palais de Westminster à la veille des funérailles Crédit : AP

Des fans royaux dédiés campent devant les chambres du Parlement pour avoir un bon point de vue Crédit : Reuters

Une jeune fille passe la soirée au centre commercial avant les funérailles de demain Crédit : Reuters

Les gens campent du côté de la Tamise ce soir Crédit : Reuters

Des millions de personnes devraient affluer à Londres lundi pour les funérailles Crédit : Reuters

On s’attend à ce que ce soit l’événement le plus fréquenté de l’histoire britannique – et le plus regardé à la télévision.

Des centaines de fans royaux dévoués ont installé un camp près du palais de Buckingham pour assurer des positions de choix pour le cortège funèbre.

Et ceux qui dorment dans la rue ce soir ont été avertis de se préparer au temps froid.

Le centre commercial était jonché de tentes, de sacs de couchage et de couvertures gardant les personnes en deuil enveloppées dans le froid.

Tracey Hannam a fait un voyage gigantesque depuis les îles Orcades après avoir interrompu une randonnée côtière épique du Royaume-Uni pour assister aux funérailles.

L’homme de 55 ans a déclaré: “Pour arriver ici, j’ai commencé par la partie nord la plus élevée des îles Orcades dans un phare.

“De là, j’ai pris un vol avec juste moi et le pilote sur un avion à huit places.

“J’ai ensuite passé une nuit sur le yacht de quelqu’un que j’ai rencontré là-bas. Ensuite, j’ai pris le ferry pour Aberdeen et j’ai finalement pris un car de 12 heures pour arriver à Londres aujourd’hui.”

Tracey a maintenant installé son camp avec des amis devant le centre commercial.

“C’est super d’être ensemble car nous regardons tous les sacs à tour de rôle pendant que nous allons aux toilettes ou que nous prenons de la nourriture”, a-t-elle déclaré.

“Je travaille beaucoup pour le RNLI, il était donc important pour moi d’être ici car la reine était une marraine.”

Pendant ce temps, Darran, qui a servi une décennie dans les gardes gallois, a déclaré qu’il était venu dire son dernier adieu à la reine.

Lui et sa femme sont arrivés à Londres à 4 heures du matin ce matin, prêts pour le grand jour de demain.

Darran, qui a fait la queue pour voir la reine allongée, a déclaré: “La file d’attente était très émouvante, mais nous avons tous ri et plaisanté jusqu’à un point de non-retour.

“Et puis dans la Grande Salle, tout était très surréaliste alors que je passais devant Sa Majesté une dernière fois.

“Pour la garde galloise, j’étais l’escorte à cheval du prince Charles, donc je m’occupais de son cheval. Être avec la famille royale était fantastique.”

Il a ajouté: “Je suis venu vous dire un dernier au revoir.

“Elle était notre commandant en chef et elle est tout simplement la grandeur en Grande-Bretagne.”

Et Kara Jennings, 52 ans, dont la nan travaillait pour Sa Majesté en tant que femme de ménage, a déclaré: «Je suis ici pour rendre hommage à notre incroyable reine, qui nous a rendu service toute une vie.

“C’est formidable de voir autant de personnes déjà ici. Nous partageons des histoires et nous nous faisons des amis.”

Pendant ce temps, Bernadette Christie, 68 ans, a fait le voyage depuis l’Alberta, au Canada.

Elle a déclaré: «Nous savons tous qui est la reine – notre grand-mère. Je ne pense pas que nous serons jamais totalement préparés pour ses funérailles. Il y aura des larmes qui couleront.”

Les experts pensent que les foules seront de cinq à huit personnes des deux côtés de la route pour la procession de 1,7 mile – d’abord de Westminster Hall à l’abbaye de Westminster, puis à Wellington Arch.

Le professeur Keith Still, expert en sécurité des foules, a déclaré: “C’est un baromètre du sentiment public.”

Parmi les spécialistes de la police en service, il y aura des plongeurs, des maîtres-chiens, des flics à cheval, des motards et des préposés aux armes à feu.

Des soldats SAS sous couverture seront là, avec des forces spéciales prêtes à boucler Londres en cas d’incident majeur, tandis qu’une zone d’exclusion aérienne sera établie.

Plus de la moitié de la population mondiale devrait assister aux funérailles nationales, les premières en Grande-Bretagne depuis celles de Sir Winston Churchill en 1965.