Des centaines de personnes descendent dans les rues de Barcelone pour protester contre la fermeture des usines Nissan, alors que des milliers craignent de perdre leur emploi (VIDEO)

Les manifestants ont défilé à Barcelone, en Espagne, avec des sifflets et des pétards lors d’une manifestation contre les fermetures prévues d’usines de fabrication de voitures. Les travailleurs accusent le gouvernement local de ne pas avoir trouvé d’alternatives.

Au moins 700 personnes ont défilé jeudi dans la capitale de la région de Catalogne, ont rapporté les médias locaux. Les manifestants ont sifflé et klaxonné, et ont déclenché des pétards devant un bâtiment gouvernemental du centre de Barcelone, comme le montrent des images de l’agence vidéo Ruptly de RT.

Les travailleurs et les membres des syndicats ont brandi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire «Nous exigeons un vrai futur » et « Nous n’abandonnerons pas. » Les employés de la société multinationale ont déclaré que la manifestation était un « appel de réveil»Pour les autorités, car les gens veulent un«solution urgente»Avant que trois usines Nissan de la région de Barcelone ne soient fermées d’ici le 31 décembre. Environ 3 000 personnes travaillent dans les usines, tandis que jusqu’à 20 000 autres, y compris les fournisseurs, sont indirectement impliquées.

Le géant japonais de l’automobile a annoncé pour la première fois son intention de fermer les usines espagnoles l’année dernière. Nissan a déclaré à l’époque que la décision faisait partie d’un plan de restructuration mondial et pourrait lui coûter jusqu’à 1,5 milliard d’euros. Cela a déclenché de grandes manifestations à Barcelone, avec des milliers de personnes descendant dans la rue. À la suite d’une série de manifestations qui ont duré des semaines, un accord a été conclu pour reporter les fermetures et essayer de trouver des alternatives pour employer des personnes dans la région.

« De nombreux mois se sont écoulés et il n’y a pas encore de projets. C’est pourquoi nous sortons dans la rue, si nous ne faisons aucun avertissement, ils oublieront», A déclaré un chef du syndicat Nissan, Miguel Angel Boiza, aux médias locaux. « Nous avons besoin d’un grand projet capable de générer beaucoup d’emplois directs et indirects,»A-t-il dit, ajoutant que les fournisseurs et sous-traitants participaient également à la manifestation.

Bien que critiquées pour le manque de progrès, les autorités disent qu’elles ont étudié 17 projets pour sauver des milliers d’emplois. De nombreuses entreprises ont soumis des propositions, notamment une usine de production de cellules de batterie pour véhicules électriques.

